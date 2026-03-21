Fuego, humo y pelea callejera: el Paseo del Padre vivió una tarde de caos

Un edificio abandonado del Paseo del Padre en San Luis se incendió, con comercios lindantes en pánico por sus mercaderías y la presencia de personas viviendo irregularmente en sus pisos. Sin heridos confirmados, los bomberos controlaron las llamas.

Por Alejo Pombo

El Paseo del Padre amaneció tranquilo el jueves 19 de marzo, pero al mediodía el panorama se volvió caótico. Un edificio abandonado del microcentro de la ciudad de San Luis comenzó a arder y en minutos el sector fue tomado por el humo, los efectivos policiales y las unidades de los Bomberos Voluntarios que se desplegaron para sofocar las llamas.

El edificio lleva tiempo desocupado. Según las primeras informaciones, en sus pisos superiores estarían viviendo personas en situación de calle, una ocupación irregular que ya había generado inquietud entre los vecinos y comerciantes del sector. El fuego, cuyo origen no fue informado de inmediato, avanzó con suficiente intensidad como para que las autoridades cortaran la circulación y recomendaran transitar con precaución en la zona.

El mayor terror fue para los locatarios de la planta baja del mismo edificio y de los comercios lindantes, quienes temieron por sus mercaderías y sus instalaciones. Romina, dueña de una agencia de viajes ubicada a la vuelta, no solo vivió la angustia del incendio: además había sufrido un robo en su local el día anterior. Y en su testimonio apuntó directamente a las personas que habitan irregularmente el edificio. «Hay gente viviendo ahí y nosotros tenemos miedo todo el tiempo», señaló.

Mientras los bomberos trabajaban en el control del incendio, a pocos metros se desató otro escándalo. Dos mujeres comenzaron a pelearse a golpes y a los tirones de cabello en plena vía pública, en una situación que quedó filmada y se viralizó rápidamente. La Policía tuvo que intervenir para separarlas mientras aún gestionaba el operativo del fuego. El video mostró también la participación de una tercera mujer que acompañaba a una de las protagonistas de la gresca.

Sin heridos confirmados en el incendio y con las llamas controladas horas después, el barrio quedó con una pregunta sin respuesta oficial: ¿quién es responsable del estado del edificio y de quiénes lo habitan?