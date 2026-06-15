Hoteleros y gastronómicos exigen un plan de contingencia urgente en Potrero de los Funes

Comerciantes y hoteleros de Potrero de los Funes advierten que la muerte del intendente Olagaray y la sucesión cuestionada de Cristina Vallejo dejaron al destino turístico sin políticas reales. Piden alivio fiscal, campañas de promoción y mejoras en servicios básicos que el municipio no está brindando.

Comerciantes y prestadores de servicios turísticos de Potrero de los Funes denuncian que el destino serrano atraviesa una parálisis institucional que agrava la caída de la ocupación hotelera y golpea al sector gastronómico, en medio de una crisis política que en seis meses dejó al municipio sin una gestión consolidada.

Ignacio «Nacho» Olagaray había asumido la intendencia el 10 de diciembre de 2025, pero una enfermedad detectada a fines de febrero avanzó con rapidez y puso fin a su mandato el 5 de mayo de 2026. Lo reemplazó Cristina Vallejo, quien ejercía la presidencia del Concejo Deliberante.

La sucesión, sin embargo, no estuvo exenta de controversia. El abogado Alejandro Cordido, especialista en derecho administrativo y constitucional, sostuvo que la asunción de Vallejo se hizo sin respaldo legal, porque renunció a su banca de concejal antes de asumir el Ejecutivo, lo que la dejó sin ningún sostén institucional para ejercer el cargo.

En ese contexto, concejales de Compromiso Federal y Potrero Activo aprobaron una resolución que intima a Vallejo a convocar elecciones en un plazo de 60 días, con una exigencia de fijar la fecha en apenas cinco días, reclamando que «se respete la Constitución».

Mientras el debate político se extiende, el sector productivo paga las consecuencias. Durante la gestión de Olagaray se creó la Mesa Público Privada de Turismo y se lanzó el programa de precios fijos «Sabores Serranos» junto a la Asociación de Empresarios Hoteleros, Gastronómicos y Afines (AEHGA). Pero su muerte dejó esos planes en etapa de diagnóstico, según los propios comerciantes.

También se puso en marcha en enero un sistema de Habilitación Comercial Simplificada, que permitía iniciar trámites online y obtener el documento de forma inmediata, en el marco del Plan de Desarrollo Turístico orientado a consolidar a Potrero como Destino Turístico Inteligente. Para los prestadores, sin embargo, ese avance digital no alcanza frente a la falta de respuestas concretas.

Los datos de ocupación de enero de 2026 mostraron que Potrero de los Funes alcanzó el 74%, por encima del promedio provincial de San Luis que fue del 69%. Pero ese número, señalan los comerciantes, no refleja la situación actual ni la tendencia de los últimos meses.

Las quejas del sector apuntan en dos direcciones: el aumento de tasas municipales que no se traduce en mejoras de servicios básicos —recolección de residuos, señalética e iluminación en zonas comerciales y de boxes—, y la ausencia de campañas de promoción turística que reactiven la demanda.

Desde que Vallejo asumió, el sector habla de «meseta administrativa». La transición, el duelo institucional y la disputa política por la legitimidad del cargo dejaron sin efecto cualquier plan de contingencia, en uno de los momentos más críticos para la economía local.