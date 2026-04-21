Herzog le entregó a Milei la Medalla Presidencial de Honor, la máxima distinción civil de Israel

El presidente israelí Isaac Herzog le entregó a Javier Milei la Medalla Presidencial de Honor, la máxima distinción civil del Estado de Israel, en reconocimiento a su compromiso con la relación bilateral. En su discurso, Milei citó el Deuteronomio, enmarcó el vínculo con Israel como parte de un retorno a los «valores judeocristianos» y definió a ambos países como defensores de «una misma causa»: la libertad.

El presidente Javier Milei recibió este lunes la Medalla Presidencial de Honor de manos de su par israelí, Isaac Herzog, la máxima distinción civil que otorga el Estado de Israel, en reconocimiento a su compromiso con la relación bilateral y su alineamiento con los valores del Estado judío. Tras la reunión en la residencia presidencial, ambos mandatarios ofrecieron una conferencia conjunta.

«Celebro el continuo acercamiento entre nuestros pueblos, celebro la consolidación de esta amistad, que ha sido uno de los pilares de la política exterior de nuestro gobierno y como parte de un retorno hacia los valores judeocristianos que supieron hacernos grandes», afirmó Milei al recibir la condecoración.

El mandatario libertario enmarcó el vínculo bilateral en un relato civilizatorio más amplio. «Hoy, gracias a que el pueblo argentino volvió a elegir las ideas de la libertad, hemos retomado la senda de Occidente, de los valores judeocristianos y de todo aquello que nos hizo grandes como civilización», señaló. Y agregó que «entre todo aquello recuperado, pocas cosas son más destacables que el estrecho vínculo de amistad entre nuestras naciones.»

Con tono épico y referencias bíblicas, Milei trazó una equivalencia entre los desafíos que enfrentan ambos países: «Argentina e Israel representan, cada uno desde su lugar, una misma causa: la de mantener viva la llama de la libertad en un mundo incierto, donde hoy la oscuridad se cierne incluso sobre todos los pueblos que supieron ser libres.» Antes de cerrar, citó el Deuteronomio: «Tal como Moisés le dijo al pueblo de Israel, entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición, escogerás la vida aún en los tiempos más oscuros.» Y remató: «El bien termina prevaleciendo, siempre y cuando permanezcamos unidos.»

La reunión con Herzog fue el penúltimo acto protocolar de la gira israelí. La agenda del lunes también incluyó por la tarde una visita a la Yeshivá Hebron, donde Milei recibió una distinción de la Academia de Estudios Talmúdicos y tomó la palabra ante los estudiantes. El martes, último día de la visita, el presidente asistirá a la Ceremonia del 78° Día de la Independencia de Israel en Monte Herzl, donde encenderá una antorcha, y luego emprenderá el regreso a Buenos Aires, con arribo previsto para el miércoles a media mañana.