Beca de $250.000 en San Luis: requisitos, fechas y cómo inscribirse

La beca de Mi Primer Emprendimiento otorgará $250.000 mensuales por proyecto durante un máximo de ocho meses. Las inscripciones cierran el 28 de octubre y el primer pago está previsto para diciembre. Para acceder, será obligatorio completar las capacitaciones y presentar un plan de negocios. También habrá créditos de hasta $3 millones.

El Gobierno de San Luis otorgará una beca de capacitación de $250.000 mensuales durante un máximo de ocho meses a quienes participen del programa Mi Primer Emprendimiento (MiPre) y cumplan con las condiciones establecidas. Las inscripciones estarán abiertas hasta el 28 de octubre y el primer pago está previsto para diciembre.

El ministro de Desarrollo Productivo Sustentable, Federico Trombotto, brindó detalles sobre el beneficio durante una conferencia de prensa junto al intendente de la ciudad de San Luis, Gastón Hissa. Según explicó, la ayuda económica será de $250.000 por proyecto y estará destinada a acompañar a los emprendedores durante la capacitación y la preparación de sus iniciativas.

La propuesta está dirigida a proyectos integrados por dos personas, de las cuales al menos una debe carecer de ingresos formales. El funcionario confirmó que no habrá un cupo máximo de beneficiarios: el acceso dependerá de que los participantes cumplan con los requisitos y completen las etapas obligatorias.

La primera capacitación presencial para los inscriptos de la capital puntana se realizará el sábado 31 de octubre, a las 18, en el Parque Cuarto Centenario. Durante noviembre comenzarán las seis clases virtuales previstas en el programa.

Trombotto señaló que quienes completen el proceso recibirán el primer pago en diciembre y podrán cobrar la beca mes a mes durante un máximo de ocho meses, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

Cuáles son los requisitos para acceder a la beca

Para obtener y mantener el beneficio, los participantes deberán completar seis clases virtuales y una presencial, además de elaborar un plan de negocios que será evaluado antes de avanzar con el financiamiento.

Las clases virtuales podrán realizarse en el día y horario que cada participante elija. Durante el proceso, los emprendedores tendrán el acompañamiento de mentores para resolver consultas y preparar sus proyectos.

“Para poder percibir la beca tiene que cumplir todo el proceso, obviamente”, afirmó Trombotto al remarcar que la capacitación es obligatoria.

Entre los requisitos informados se encuentran:

Presentar el DNI.

Acreditar una residencia mínima de dos años en San Luis.

Contar con una cuenta bancaria con CBU.

Inscribirse en Mi Primer Emprendimiento dentro del plazo establecido.

Completar las capacitaciones y presentar el plan de negocios.

El programa no tiene límite de edad, una de las modificaciones incorporadas en esta tercera edición.

Créditos de hasta $3 millones y nuevas oportunidades

Además de la beca, quienes completen el proceso de Mi Primer Emprendimiento podrán acceder a un crédito de hasta $3 millones para poner en marcha su negocio. El financiamiento tendrá un plazo de devolución de 42 meses, con seis meses de gracia, y deberá utilizarse para inversiones vinculadas con el proyecto, como maquinaria, equipamiento y tecnología.

El programa Mi Próximo Paso, destinado a emprendimientos formalizados que buscan expandirse, contempla créditos de hasta $8 millones. Para participar, se exige una antigüedad mínima de seis meses en la actividad formalizada, además de las demás condiciones del programa.

Trombotto también confirmó que quienes participaron de ediciones anteriores podrán volver a inscribirse, siempre que hayan cancelado por completo el crédito recibido antes del 31 de diciembre de este año.

En cuanto a los resultados de la edición anterior, el ministro indicó que se inscribieron alrededor de 20.000 proyectos y que 9.000 recibieron financiamiento. También reconoció que existen beneficiarios con cuotas atrasadas, aunque sostuvo que el nivel general de cumplimiento es elevado.

La Municipalidad llevará información y asistencia a los barrios

El intendente Gastón Hissa anunció que la Municipalidad de San Luis desplegará un operativo territorial para difundir los programas y ayudar a los vecinos a completar la inscripción digital.

La primera charla informativa será el jueves 15 de octubre, a las 18, en el Centro de Atención al Vecino (CAV) del barrio Rawson, con especial atención a los habitantes de la zona oeste. Luego, las actividades se extenderán a otros CAV, al Centro Cultural José La Vía, al Polideportivo Municipal y a otros espacios de la ciudad.

El municipio también prevé utilizar los operativos de Muni Más Cerca y colocar códigos QR en dependencias municipales y unidades de Transpuntano. De esta manera, los interesados podrán acceder al formulario desde sus teléfonos celulares.

Además, habrá personal capacitado en la mesa de entrada municipal para orientar a quienes necesiten asistencia durante el trámite.

Cómo hacer consultas e inscribirse

Los interesados podrán consultar sus dudas en una sala virtual habilitada todos los días, de 14 a 17, a través de Google Meet. El material informativo del programa incluye un código QR para acceder a ese espacio, donde los mentores brindarán asesoramiento.

El formulario de inscripción también cuenta con preguntas frecuentes y un canal de WhatsApp para consultas. El trámite es digital y el plazo para anotarse vence el 28 de octubre.

El cronograma previsto establece que la capacitación se extenderá hasta el 31 de enero. Durante febrero se presentarán y evaluarán los proyectos, mientras que desde el 1.º de marzo comenzará la entrega progresiva de los créditos, según el orden de presentación y aprobación de las iniciativas.

Trombotto aclaró, además, que Mi Primer Emprendimiento y Mi Próximo Paso son compatibles con el empleo en relación de dependencia, las jubilaciones, las pensiones y otras becas, así como con el Plan de Inclusión Social. La principal excepción señalada corresponde a los funcionarios públicos del Gobierno provincial.