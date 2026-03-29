Indignación en San Luis: Le robaron $200 mil a una comerciante

Robaron a una comerciante en San Luis y se viralizó el caso. Se llevaron cerca de $200 mil. Crece el reclamo por seguridad.

Por Alejo Pombo

Un robo a una comerciante en la zona de avenida España y Sucre generó indignación en San Luis y se viralizó en redes sociales. Según trascendió, delincuentes sustrajeron cerca de 200 mil pesos.

Tras el hecho, la víctima debió reforzar la seguridad del local y continuar atendiendo detrás de rejas. El caso reavivó el reclamo de comerciantes por mayor presencia policial.

Vecinos y comerciantes difundieron el episodio en redes, donde se multiplicaron los comentarios sobre hechos similares en la zona céntrica.