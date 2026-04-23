Grave accidente en la Autopista 55: un vehículo volcó y hay heridos

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 716. Tres personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Policlínico de Villa Mercedes.

Un automóvil volcó este miércoles por la tarde en la Autopista 55, a la altura del kilómetro 716, a unos 40 kilómetros al sur de Villa Mercedes, y dejó como saldo tres personas heridas.

El siniestro involucró a un Toyota Etios conducido por un hombre de 76 años, quien viajaba acompañado por dos mujeres y otro hombre, todos mayores de edad.

De acuerdo a la información policial, el conductor perdió el control del vehículo tras la rotura de una cubierta. Luego de morder la banquina, el auto se desestabilizó, cruzó de carril, impactó contra un cartel de señalización y finalmente volcó. Circulaban de sur a norte, en dirección a Villa Mercedes.

Como consecuencia del accidente, los tres acompañantes resultaron heridos. Fueron asistidos en el lugar por personal del Sempro y posteriormente trasladados en ambulancia al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón” de Villa Mercedes.

El conductor, en tanto, no sufrió lesiones de consideración.

En el operativo intervinieron efectivos policiales y Bomberos Voluntarios “El Fortín”, quienes realizaron tareas de asistencia y prevención en la zona.

La Policía no informó la identidad de las personas involucradas.