El Gobierno endurece su postura por amenazas en escuelas: habló Poggi

El gobernador Claudio Poggi advirtió sobre el avance de retos virales negativos entre adolescentes y aseguró que las amenazas en escuelas son una contravención grave. También defendió las sanciones aplicadas a estudiantes.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, se refirió este miércoles a las amenazas registradas en escuelas de la provincia y advirtió que “una amenaza pasa de una broma a un delito”, en el marco de la preocupación por la circulación de retos virales negativos en redes sociales.

Las declaraciones fueron realizadas durante un acto en la Municipalidad de San Luis, donde el mandatario abordó el impacto de estas prácticas entre adolescentes. En ese sentido, diferenció entre desafíos inofensivos y otros que implican conductas riesgosas o directamente ilegales.

“Hay retos virtuales positivos, como hacer un baile y difundirlo, pero también está penetrando una maldad en nuestros adolescentes”, sostuvo Poggi, quien mencionó casos de amenazas de tiroteos en escuelas o la difusión de contenidos inapropiados como parte de estos desafíos.

El gobernador buscó llevar tranquilidad al asegurar que el Ejecutivo provincial cuenta con protocolos de actuación que involucran a las instituciones educativas, áreas de seguridad y la Justicia. “Hay bromas que rayan el delito, se pasan casi al delito”, afirmó.

En ese contexto, defendió las medidas adoptadas por el Ministerio de Educación, que incluyeron sanciones a más de 30 estudiantes con la quita de las Estampillas Escolares. Además, indicó que se evalúa la posibilidad de aplicar multas a los padres de los alumnos involucrados.

Para Poggi, este tipo de situaciones constituyen “una contravención grave” y requieren una respuesta integral que incluya no solo al Estado, sino también a las familias.

“El antídoto de todo esto es la familia”, remarcó, al tiempo que pidió a madres y padres que refuercen el diálogo con sus hijos, supervisen su actividad en redes sociales y estén atentos a sus vínculos.

Finalmente, insistió en la necesidad de una acción conjunta para prevenir este tipo de conductas y proteger a la comunidad educativa frente a situaciones que pueden escalar rápidamente hacia escenarios más graves.