23 abril, 2026

Avanza el reconocimiento a las fiestas del Cristo de la Quebrada y Renca

m24digital 23 abril, 2026 0

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto que reconoce como patrimonio cultural inmaterial las festividades del Cristo de la Quebrada y de Renca. Ahora deberá tratarlo el Senado.

La Cámara de Diputados de San Luis aprobó por unanimidad y otorgó media sanción al proyecto de ley que declara patrimonio cultural inmaterial a las festividades del Cristo de la Quebrada y de Renca.

La iniciativa será tratada el próximo martes en el Senado, donde podría convertirse en ley a pocos días del inicio de estas celebraciones religiosas, consideradas entre las más convocantes de la provincia.

El proyecto fue tratado sobre tablas durante la sesión legislativa debido a la cercanía de las festividades, según explicó la diputada Marina Garro.

Durante el debate estuvo presente la intendente de Villa de la Quebrada, Rosa Calderón, quien destacó la importancia del reconocimiento. “Esta iniciativa le da la relevancia sabiendo que Villa de la Quebrada, su fiesta patronal en honor a nuestro Santo Cristo de la Quebrada, es una de las fiestas más grandes del país”, expresó.

En ese sentido, remarcó que el proyecto le otorga un marco jurídico acorde a la magnitud de una celebración que cada año convoca a miles de fieles.

Además, Calderón anticipó una alta concurrencia para la edición 2026. “El primer termómetro que nosotros tenemos es Semana Santa. La cantidad de feriantes y la ocupación en Villa de la Quebrada ya está casi al 100%”, señaló.

Tras las exposiciones de varios legisladores, el proyecto fue sometido a votación y obtuvo 41 votos afirmativos, es decir, el respaldo total de los diputados presentes.

De aprobarse en el Senado, las festividades del Cristo de la Quebrada y de Renca quedarán formalmente reconocidas como patrimonio cultural inmaterial de la provincia.

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