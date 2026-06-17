Golpe al narcotráfico en San Luis: tres detenidos tras allanamientos

La Policía de San Luis desmanteló dos presuntos centros de venta de drogas en el barrio La República. Secuestraron marihuana, cocaína, un arma de fuego y dinero en efectivo por un valor estimado superior a los $14 millones. Tres personas quedaron detenidas.

Una investigación por presunta comercialización de estupefacientes culminó con el desmantelamiento de dos centros de venta de drogas en el barrio La República, en la ciudad de San Luis. Durante una serie de allanamientos realizados este martes, la Policía secuestró marihuana, cocaína, un arma de fuego, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la actividad ilegal. Tres personas fueron detenidas.

Los procedimientos fueron llevados adelante por efectivos de la Dirección General de Lucha Contra el Narcotráfico (DG-8), bajo directivas del Juzgado Federal de San Luis y en el marco de una investigación impulsada por la Unidad Fiscal Federal local. Las medidas se desarrollaron como parte de las acciones de la denominada Misión Sarmiento.

Según informó el Ministerio de Seguridad provincial, en los domicilios allanados se incautaron envoltorios con marihuana suficientes para la elaboración de 3.177 dosis, cuyo valor estimado supera los $12,7 millones.

Además, los investigadores secuestraron cocaína pulverulenta y solidificada que permitiría la preparación de 272 dosis, valuadas en aproximadamente $1,6 millón.

En total, el valor estimado de los estupefacientes decomisados supera los $14 millones, de acuerdo con las estimaciones oficiales.

Durante los operativos también fueron secuestrados teléfonos celulares, una planta de cannabis, dos balanzas de precisión utilizadas habitualmente para el fraccionamiento de sustancias, $64.650 en efectivo y diversos elementos considerados de interés para la causa judicial.

Por otra parte, efectivos de la Comisaría Seccional 4° intervinieron en el secuestro de una pistola calibre .22 marca Colt y 12 municiones del mismo calibre halladas durante los procedimientos.

Como resultado de la investigación, el magistrado federal interviniente ordenó la detención e incomunicación de dos hombres, de 23 y 37 años, y de una mujer de 37 años, quienes quedaron imputados por presunta infracción a la Ley Nacional N.º 23.737 de Estupefacientes.

Asimismo, una mujer de 29 años fue vinculada a la causa y notificada formalmente de su situación procesal, aunque no quedó detenida.

Los allanamientos contaron con el apoyo operativo de efectivos del Grupo COAR de la Dirección General de Unidades Especiales (DG-12), personal de la División Criminalística, agentes de la Comisaría Seccional 4° y efectivos de la Sección Motorizada del Comando Radioeléctrico.

La investigación continúa bajo la órbita de la Justicia Federal, que busca determinar el alcance de las actividades desarrolladas en los inmuebles allanados y la posible existencia de otras personas involucradas en la comercialización de estupefacientes en la zona.