Scaloni se rindió ante Messi: «Emociona verlo jugar»

Lionel Messi confesó que atravesó días complicados a nivel personal y explicó por qué se emocionó tras marcar su primer gol ante Argelia. Después de su triplete en el debut mundialista, Scaloni también elogió al capitán: «Emociona verlo jugar».

Lionel Messi fue la gran figura del debut de la Selección argentina en el Mundial 2026. Con un triplete en la victoria por 3 a 0 frente a Argelia en Kansas, el capitán lideró el estreno del campeón defensor, igualó un récord histórico en las Copas del Mundo y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la jornada al romper en llanto tras convertir el primer gol del encuentro.

Luego del partido, el astro rosarino reveló que la emoción estuvo vinculada a una situación personal que atravesó en los últimos días y que prefirió mantener en reserva.

«Pasé unos días difíciles y complicados. Estoy agradecido a toda la delegación y a mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que estuviera bien», expresó el capitán argentino en declaraciones televisivas.

Si bien evitó profundizar sobre los motivos de su angustia, reconoció que el festejo tuvo una carga emocional especial. Las imágenes de su celebración rápidamente se viralizaron y generaron repercusión entre los hinchas argentinos.

Más allá de la situación personal, Messi valoró el rendimiento colectivo del equipo en el estreno mundialista. «Estuvimos bien parados cuando tuvimos la pelota y supimos manejar muy bien el partido», analizó tras la victoria.

El delantero también destacó las virtudes del conjunto africano y recordó la experiencia de Qatar 2022, cuando Argentina sorprendió al mundo al caer frente a Arabia Saudita en el debut antes de terminar conquistando el título.

«Teníamos la experiencia de Qatar y sabemos que nadie te regala nada», afirmó el capitán, al remarcar la importancia de comenzar el torneo con una actuación sólida.

La noche tuvo además un valor histórico para el futbolista de Inter Miami. Con sus tres conquistas alcanzó los 16 goles en Copas del Mundo e igualó la marca del alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de la competencia.

Sin embargo, Messi le restó importancia a la estadística personal y prefirió enfocarse en lo colectivo. «Es un honor estar al lado de Klose, pero lo importante es que el equipo ganó», señaló.

Quien también destacó la actuación del capitán fue Lionel Scaloni. El entrenador argentino elogió una vez más al número 10 y sostuvo que continúa marcando diferencias pese al paso del tiempo.

«Messi será el mejor hasta que él quiera. No nos sorprende lo que hace porque lleva más de veinte años demostrando este nivel. Emociona verlo jugar y creo que no solamente a los argentinos», afirmó el técnico en conferencia de prensa.

Scaloni también analizó el desarrollo del partido y reconoció que Argelia presentó dificultades durante buena parte del primer tiempo.

«Sabíamos que iba a ser un encuentro duro. Ellos juegan bien, tienen un entrenador inteligente y nos incomodaron. Nos costó tener la pelota en algunos momentos, pero supimos sufrir y sacar adelante el partido», explicó.

El seleccionador resaltó además el trabajo de varios futbolistas que resultaron claves en el funcionamiento colectivo. Entre ellos mencionó especialmente a Rodrigo De Paul y a Nicolás Otamendi, a quien valoró por su liderazgo dentro del grupo más allá de su rol en el campo de juego.

«Sabemos que el grupo es lo primero y que siempre un compañero te va a sacar de una dificultad. Todos entienden eso», concluyó.

Con una actuación memorable de Messi, una goleada convincente y un vestuario fortalecido por el respaldo colectivo, Argentina inició la defensa del título de la mejor manera y volvió a dejar en claro que aspira a ser protagonista hasta el final del torneo.