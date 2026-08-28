Alerta ambiental en San Luis: denuncian contaminación por una planta municipal de asfalto

Vecinos y fuentes vinculadas al Parque Industrial Norte de San Luis denunciaron posibles emisiones contaminantes provenientes de una planta municipal de asfalto. Apuntan a una presunta falta de filtros y sistemas de contención y advierten que las partículas podrían afectar el ambiente y a industrias vecinas que requieren condiciones estrictas de higiene y control.

La presencia y el funcionamiento de una planta de asfalto perteneciente a la Municipalidad de San Luis encendieron una fuerte alarma ambiental en el Parque Industrial Norte.

Vecinos y fuentes vinculadas a la zona advierten que la instalación estaría operando con deficiencias en sus sistemas de filtrado y contención, lo que provocaría la emisión de partículas y residuos hacia el entorno.

La preocupación crece por la cercanía de la planta con diferentes establecimientos industriales y por el eventual impacto que esas emisiones podrían generar tanto sobre el ambiente como sobre los procesos productivos de las empresas radicadas en el sector.

Hasta el momento, no se conocieron públicamente informes oficiales que permitan establecer el alcance concreto de las emisiones denunciadas, pero las imágenes y los testimonios aportados a este medio reavivaron los cuestionamientos sobre las condiciones en las que funciona la instalación.

Las denuncias apuntan a la falta de filtros y sistemas de contención

De acuerdo con el testimonio de un vecino de la zona, la planta emitiría de manera constante partículas y residuos sin el tratamiento o la contención necesarios.

La denuncia apunta especialmente a la falta o insuficiencia de filtros adecuados para controlar las emisiones derivadas de la actividad.

Según planteó la fuente, el material liberado al ambiente estaría provocando un deterioro progresivo en el entorno del Parque Industrial Norte.

La preocupación no se limita únicamente a la presencia visible de residuos o partículas.

Quienes cuestionan el funcionamiento de la planta advierten que la situación podría afectar la calidad del aire y tener consecuencias sobre la vegetación y las instalaciones ubicadas en los alrededores.

Las acusaciones, sin embargo, deberán ser evaluadas mediante controles técnicos y mediciones ambientales que permitan determinar si existe contaminación y, en ese caso, cuál es su magnitud y origen.

El impacto sobre las empresas vecinas

Uno de los principales puntos de preocupación está vinculado con la convivencia de la planta de asfalto con distintas industrias radicadas en el Parque Industrial Norte.

En el predio funcionan empresas vinculadas a diferentes procesos productivos, algunos de los cuales requieren condiciones ambientales estrictamente controladas.

Entre ellas se encuentran establecimientos relacionados con la elaboración de productos de consumo masivo y otros procesos industriales en los que la presencia de partículas en suspensión puede representar un factor de riesgo.

La inquietud pasa por la posibilidad de que las emisiones provenientes de la planta interfieran con los estándares de higiene, seguridad y calidad que deben sostener las empresas.

Para esas industrias, cualquier contaminación externa puede convertirse en un problema operativo y económico, especialmente si afecta procesos que requieren ambientes controlados.

La situación genera, además, un interrogante sobre la compatibilidad de una actividad de alto impacto ambiental con otras producciones que demandan condiciones específicas de limpieza y control.

Un Parque Industrial en crecimiento

El Parque Industrial Norte es uno de los principales polos productivos de la ciudad de San Luis y en los últimos años recibió nuevas inversiones y obras de infraestructura.

En el predio funcionan y se desarrollan distintas actividades industriales, mientras el Gobierno provincial avanzó durante 2026 con obras para mejorar el cierre perimetral, la infraestructura y las condiciones generales del complejo.

Ese crecimiento vuelve todavía más sensible cualquier conflicto que pueda afectar la convivencia entre las diferentes actividades radicadas en la zona.

La existencia de una denuncia por posibles emisiones contaminantes obliga ahora a determinar si la planta de asfalto cuenta con las condiciones técnicas y ambientales exigidas para funcionar en ese lugar.

Qué deberían determinar los controles oficiales

La denuncia plantea la necesidad de una intervención de los organismos competentes para verificar las condiciones reales de funcionamiento de la planta.

Entre otros puntos, un control técnico debería establecer si existen sistemas de filtrado adecuados, cuáles son los niveles de emisión y si las partículas detectadas en el entorno tienen relación directa con la actividad de la planta.

También debería analizarse el impacto sobre las empresas linderas y las condiciones ambientales del sector.

El Gobierno de San Luis informó recientemente que su área de Monitoreo, Control y Fiscalización Ambiental realiza inspecciones periódicas sobre establecimientos productivos y municipios para verificar el cumplimiento de la normativa ambiental.

En este contexto, las denuncias conocidas en torno a la planta municipal podrían requerir una fiscalización específica que permita establecer si existen incumplimientos o si las emisiones se encuentran dentro de los parámetros permitidos.

Una denuncia que exige respuestas

Por ahora, la principal certeza es la existencia de una preocupación concreta entre vecinos y sectores vinculados al Parque Industrial Norte.

Las denuncias sobre emisiones, falta de filtros y posible contaminación todavía requieren una comprobación técnica oficial.

Pero el caso abre una discusión que excede a una sola instalación: cómo garantizar la convivencia entre actividades industriales de diferente impacto y proteger las condiciones ambientales necesarias para quienes trabajan y producen en el sector.

Las imágenes y testimonios aportados a este medio pusieron el tema en agenda.

Ahora, la respuesta deberá llegar de los organismos encargados de controlar la actividad ambiental y del Municipio, que deberá aclarar bajo qué condiciones opera la planta, qué sistemas de mitigación posee y si existen controles periódicos sobre sus emisiones.

La preocupación está instalada.

La pregunta que resta responder es si la planta municipal cumple con todas las condiciones técnicas y ambientales necesarias para funcionar en pleno Parque Industrial Norte.