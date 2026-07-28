Georgieva respaldó el rumbo económico y descartó un nuevo rescate del FMI en 2027

Kristalina Georgieva respaldó el programa económico del Gobierno y aseguró que la Argentina no necesitaría volver a pedir asistencia al FMI en 2027. Además, destacó la mejora de los indicadores económicos y llamó a «curar el miedo que viene del pasado» para consolidar el crecimiento.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, respaldó el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei, aseguró que la Argentina muestra indicadores «mucho más saludables» que a fines de 2023 y afirmó que, de mantenerse la actual política económica, el país no necesitará volver a solicitar asistencia financiera al organismo en 2027.

Durante una conferencia de prensa brindada junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en el Palacio de Hacienda, Georgieva sostuvo que el FMI no observa la necesidad de que la Argentina recurra nuevamente al organismo como «prestamista de última instancia». La funcionaria llegó a esa instancia luego de mantener una reunión de casi una hora con el titular del Palacio de Hacienda.

«No vemos necesidad de que Argentina tenga que volver a solicitar asistencia del Fondo», afirmó. En la misma línea, señaló que no le preocupa la capacidad del país para afrontar sus compromisos financieros y recomendó que el Banco Central continúe acumulando reservas internacionales mediante la compra de divisas.

La titular del FMI destacó que la estabilidad macroeconómica alcanzada en los últimos meses representa una base para consolidar el crecimiento, aunque advirtió que persisten riesgos tanto internos como externos. Por ese motivo, remarcó la importancia de mantener la disciplina fiscal y fortalecer los mecanismos de protección frente a eventuales shocks internacionales.

Georgieva también consideró que el crecimiento impulsado por sectores como el petróleo, el gas, la minería y el agro debe extenderse a otras actividades de la economía. En ese sentido, mencionó la necesidad de impulsar reformas que favorezcan a la construcción, los servicios y la logística, además de ampliar el acceso al crédito, fortalecer el mercado de capitales y promover el desarrollo del sistema hipotecario.

Otro de los ejes de su exposición estuvo centrado en la competitividad. La economista destacó la importancia de seguir eliminando trabas burocráticas y elogió las políticas de desregulación impulsadas por el Gobierno nacional. Además, sostuvo que la infraestructura, la educación y el imperio de la ley constituyen los tres pilares fundamentales para que un país logre pasar «de la pobreza a la riqueza», al citar como ejemplos los casos de Finlandia y Corea del Sur.

En materia laboral, Georgieva planteó la necesidad de reducir la informalidad y fortalecer el empleo registrado. Afirmó que las pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel clave en la generación de puestos de trabajo y consideró que una reforma laboral puede contribuir a dinamizar el mercado laboral.

Sobre el final de su intervención, la directora del FMI hizo referencia al impacto que tienen las sucesivas crisis económicas en la percepción de la sociedad argentina. «Lo que está en la mente de las personas son experiencias del pasado. Si bien la economía se está desempeñando mucho mejor, ese temor sigue ahí», expresó.

En ese marco, instó a la sociedad a recuperar la confianza y sostuvo que el crecimiento sostenido requiere perseverancia y continuidad de las políticas económicas. «Hay que curar ese miedo que viene del pasado», afirmó, antes de cerrar su mensaje con una reflexión dirigida a los argentinos sobre la capacidad del país para sostener el proceso de transformación económica.