Wanda Nara mostró los videos del robo en su casa tras los dichos de Icardi

Wanda Nara difundió los videos de las cámaras de seguridad del robo en su casa de Italia después de que Mauro Icardi cuestionara el episodio. Las imágenes muestran a cuatro intrusos dentro de la vivienda y reavivaron el conflicto entre ambos por los pasaportes de sus hijas.

Wanda Nara difundió las imágenes de las cámaras de seguridad del robo ocurrido en su casa de Galliate, en las afueras de Milán, luego de que Mauro Icardi pusiera en duda públicamente el episodio. En los videos se observa el ingreso de cuatro personas a la vivienda mientras sus hijos miraban la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

Las grabaciones, compartidas a través de las redes sociales de la empresaria, muestran a uno de los intrusos vestido de negro, con el rostro cubierto y zapatillas blancas, desplazándose por el interior de la propiedad. Según precisó Wanda, el hecho ocurrió a las 22:34, hora local de Italia.

Junto a las imágenes, la conductora relató el dramático momento que atravesó su familia. «Mis hijos miraban el partido sin darse cuenta de que había cuatro personas en casa», escribió, al tiempo que aseguró que el episodio dejó una profunda secuela emocional en los menores.

En otra publicación, Wanda volvió a apuntar contra Mauro Icardi por la situación de las dos hijas que tienen en común. Sostuvo que el futbolista se niega a colaborar con la firma de la documentación necesaria para gestionar nuevos pasaportes, luego de que los originales fueran robados durante el asalto.

«Después del terror que vivieron mis hijos, hoy sufren la violencia de un papá que se niega por teléfono a colaborar con una firma», expresó la empresaria, quien además afirmó que las niñas desean regresar a la Argentina y cuestionó duramente la postura de su expareja.

Como parte de la documentación difundida, Wanda también publicó una copia de la denuncia presentada por su madre, Nora Colosimo, ante las autoridades italianas. La investigación continúa a cargo de la Policía italiana, que analiza las imágenes de las cámaras de seguridad y otras pruebas reunidas durante la pesquisa.

Días después del robo, la conductora aseguró que toda la familia se encuentra en buen estado de salud, aunque reconoció que el temor persiste. «Lo más importante que tengo son mis hijos. Ellos están bien y tranquilos. Tendremos custodia por un tiempo porque nos queda el miedo», escribió.

Por su parte, la abogada Ana Rosenfeld confirmó que la investigación avanza en Italia y explicó que interviene la Policía Científica. Además, señaló que los delincuentes actuaron con conocimiento del lugar, ya que se dirigieron directamente al bolso donde Wanda guardaba habitualmente los documentos personales y los pasaportes.

La letrada también informó que solicitó una medida judicial para intimar a Mauro Icardi a firmar la documentación necesaria para emitir nuevos pasaportes a las menores, requisito indispensable para que puedan regresar al país mientras continúa el proceso judicial por el robo y el conflicto familiar.