La FIFA eligió el mejor gol del Mundial y fue contra la Selección argentina

La FIFA eligió como el mejor gol del Mundial 2026 el impresionante remate de Sidny Lopes Cabral frente a la Selección argentina. Aunque Cabo Verde quedó eliminado, la conquista quedó en la historia del torneo y recibió el máximo reconocimiento del organismo.

La FIFA distinguió como el mejor gol del Mundial 2026 al espectacular remate que Sidny Lopes Cabral convirtió frente a la Selección argentina en los dieciseisavos de final. Aunque Cabo Verde terminó eliminado por el equipo de Lionel Scaloni en tiempo suplementario, la conquista del extremo fue elegida como la más destacada del certamen.

La acción ocurrió a los 102 minutos del partido disputado en el Miami Stadium. Tras dejar en el camino a Alexis Mac Allister, Lopes Cabral sacó un potente remate con efecto desde afuera del área que se metió en un ángulo, sin darle chances de reacción a Emiliano «Dibu» Martínez, para establecer el empate parcial 2-2.

Argentina logró recuperarse y terminó imponiéndose por 3-2 en el alargue, resultado que le permitió avanzar a los octavos de final y continuar su recorrido hasta disputar la final del torneo.

Tras recibir la distinción, el futbolista recordó cómo vivió aquella jugada. «En cuanto superé a mi rival, vi el espacio y apunté al arco. Cuando levanté la vista y vi que la pelota iba hacia allá, pensé: ‘¿Qué acabo de hacer?’. No me lo podía creer», relató en declaraciones difundidas por la FIFA.

El delantero también reveló que comprendió la dimensión de su gol al observar la reacción de sus compañeros. Además, confesó que siempre soñó con marcar en una Copa del Mundo, aunque jamás imaginó hacerlo con una definición de esa calidad y frente al seleccionado argentino.

Después del encuentro, Lopes Cabral compartió un mensaje en sus redes sociales en el que expresó: «1% de posibilidades, 99% de fe. Gracias, Dios, por estos momentos inolvidables. Gracias, Cabo Verde. Nos vamos con la frente en alto».

La celebración también dejó una escena emotiva. El jugador corrió hacia la tribuna para festejar con su familia y luego contó que su madre se había descompensado por la emoción al verlo convertir el gol más importante de su carrera.

El reconocimiento de la FIFA adquiere un valor especial por la historia personal del futbolista. Hace pocos años jugaba en la quinta división de Alemania y atravesaba dificultades económicas. Su actuación en el Mundial le permitió ganar reconocimiento internacional e incluso recibió el apoyo de figuras como Marcelo, quien aseguró haber votado su conquista como la mejor del torneo.

Con esta elección, Sidny Lopes Cabral superó en la votación a los tantos de Eldor Shomurodov, de Uzbekistán, y Wilson Isidor, de Haití. De esta manera, se sumó a la lista de ganadores del Premio al Mejor Gol de los Mundiales, que integran futbolistas como Maxi Rodríguez (2006), Diego Forlán (2010), James Rodríguez (2014), Benjamin Pavard (2018) y Richarlison (2022).