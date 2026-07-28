Lula respondió con ironía a Milei en medio de la crisis entre Argentina y Brasil

Lula da Silva respondió con ironía a las críticas de Javier Milei y evitó profundizar la disputa entre ambos gobiernos. La tensión diplomática continúa en aumento tras los ataques del mandatario argentino y la dura reacción de funcionarios brasileños.

La crisis diplomática entre Argentina y Brasil sumó un nuevo capítulo este lunes, cuando el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, respondió con ironía a las descalificaciones que recibió por parte de Javier Milei. Consultado por periodistas sobre los ataques del mandatario argentino, el líder del Partido de los Trabajadores evitó profundizar la polémica y se limitó a una breve frase: «¿Quién es ese tipo?».

La respuesta fue pronunciada durante una actividad oficial en la que Lula recibió al presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung. Entre sonrisas, el mandatario brasileño desestimó las declaraciones de Milei, quien días atrás lo había calificado de «ladrón» y «presidiario» durante un acto político en Brasil en apoyo al senador Flávio Bolsonaro.

El intercambio se produjo en medio de una creciente tensión diplomática entre ambos países. Tras los dichos del presidente argentino, el Gobierno brasileño expresó formalmente su rechazo, calificó las declaraciones como «graves e inaceptables» y decidió llamar a consultas a su embajador en Buenos Aires, además de convocar al representante argentino en Brasilia para manifestar su malestar.

La respuesta política también llegó desde el Ministerio de Hacienda de Brasil. Su titular, Dario Durigan, calificó a Milei de «payaso» y cuestionó la situación económica argentina al comparar indicadores de ambos países.

«El payaso del presidente de Argentina vino a Brasil y habló de Brasil. Cuando el riesgo país de Argentina es mucho mayor, su deuda pública es mucho mayor y su inflación es mucho mayor», sostuvo Durigan en declaraciones a Radio Jornal de Pernambuco.

El ministro defendió además el desempeño de la economía brasileña y afirmó que, pese al complejo escenario internacional, Brasil mantiene perspectivas favorables de crecimiento, bajo desempleo y estabilidad macroeconómica.

La escalada verbal se originó luego de la participación de Milei en el lanzamiento de la candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro, donde volvió a cuestionar duramente a Lula y también dirigió críticas contra el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes.

Pese al deterioro del vínculo político entre ambos gobiernos, especialistas coinciden en que Argentina y Brasil mantienen una relación comercial estratégica, especialmente en sectores como la industria automotriz, la energía y el comercio bilateral, por lo que esperan que el conflicto diplomático no afecte la agenda económica entre los dos principales socios del Mercosur.