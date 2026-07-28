Caputo reveló qué le dijo Georgieva a Milei sobre la economía argentina

Luis Caputo aseguró que Kristalina Georgieva quedó «impresionada» por los resultados del programa económico del Gobierno. El ministro afirmó que la titular del FMI considera que la Argentina está preparada para afrontar la volatilidad internacional gracias al superávit fiscal y energético.

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, se mostró «impresionada con los resultados del programa económico» que lleva adelante el Gobierno de Javier Milei. El funcionario destacó que la titular del organismo valoró la situación macroeconómica de la Argentina durante la reunión que mantuvo con el Presidente en la Casa Rosada.

En declaraciones a la prensa tras acompañar a Georgieva en una exposición realizada en el Palacio Libertad, Caputo afirmó que la directora del FMI consideró que la Argentina es «uno de los países que mejor preparado está para enfrentar la volatilidad que se está viendo en el mundo».

Según explicó el ministro, ese diagnóstico se sustenta en el equilibrio de las cuentas públicas y en el superávit energético alcanzado por el país. «Dijo que éramos uno de los países que mejor preparado está para la volatilidad que se está viendo en el mundo porque Argentina tiene superávit fiscal y energético, en un contexto de guerra donde los precios de la energía suben fuertemente», sostuvo.

Caputo también reveló que durante los encuentros con Georgieva le presentó los principales lineamientos de la reforma laboral que impulsa el Gobierno. En ese sentido, señaló que uno de los objetivos centrales es reducir el costo de contratación para las empresas y promover la creación de empleo registrado.

«Hablamos de la importancia de lograr mayor empleo formal. El objetivo es que cada vez haya más formalidad», expresó el titular del Palacio de Hacienda, quien explicó que la iniciativa contempla una fuerte reducción de las cargas laborales para incentivar la incorporación de trabajadores al sistema formal.

La directora del FMI desarrolló una intensa agenda durante su primera visita oficial a la Argentina. Antes de la actividad en el Palacio Libertad, mantuvo una reunión con Caputo en el Ministerio de Economía, participó de una conferencia de prensa conjunta, fue recibida por el presidente Javier Milei en la Casa Rosada y asistió a una reunión de Gabinete ampliado.

En su exposición pública, Georgieva volvió a respaldar el rumbo económico del Gobierno, destacó la recuperación de los principales indicadores macroeconómicos y sostuvo que, de mantenerse las políticas actuales, la Argentina no necesitaría recurrir nuevamente al FMI para obtener asistencia financiera en el corto plazo.

La visita de la titular del organismo continuará con un viaje a Neuquén, donde recorrerá el desarrollo de Vaca Muerta y mantendrá reuniones con autoridades del sector energético para conocer de primera mano uno de los principales proyectos estratégicos de la economía argentina.