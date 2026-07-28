Georgieva se reunió con Milei y respaldó el rumbo económico del Gobierno

Kristalina Georgieva mantuvo una reunión con Javier Milei en la Casa Rosada luego de respaldar públicamente el programa económico del Gobierno. La titular del FMI también participó de un Gabinete ampliado y continuará su visita oficial con un recorrido por Vaca Muerta.

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, mantuvo este lunes una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, luego de expresar públicamente su respaldo al programa económico del Gobierno. La funcionaria también participó de una reunión de Gabinete ampliado y continuará su agenda oficial con una visita a Vaca Muerta, en Neuquén.

La jornada comenzó en el Ministerio de Economía, donde Georgieva fue recibida por el ministro Luis Caputo y su equipo de trabajo. Tras un encuentro de casi una hora, ambos encabezaron una conferencia de prensa en la que la titular del organismo destacó la evolución de la economía argentina y sostuvo que el país muestra indicadores «mucho más saludables» que a fines de 2023.

Durante esa presentación, Georgieva afirmó que el FMI no prevé que la Argentina necesite volver a solicitar asistencia financiera en el corto plazo y valoró el crecimiento de la actividad económica, las perspectivas de inversión y el impacto del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), especialmente en sectores como el petróleo, el gas y la minería.

La directora del Fondo también comparó el proceso económico argentino con la transformación que atravesó Bulgaria durante la década de 1990 y señaló que las reformas estructurales requieren tiempo, aunque remarcó que los resultados comienzan a reflejarse en distintos indicadores macroeconómicos.

Finalizada la conferencia, Georgieva se trasladó a la Casa Rosada para reunirse con el presidente Milei. Del encuentro también participaron el ministro Caputo y el director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, Nigel Chalk, uno de los principales responsables del seguimiento del programa argentino dentro del organismo.

Posteriormente, la titular del Fondo asistió a una reunión de Gabinete ampliado encabezada por el Presidente, en un gesto de fuerte respaldo institucional al plan económico impulsado por la administración libertaria.

Como parte de su agenda oficial, Georgieva tenía previsto además ofrecer una exposición en el Palacio Libertad ante empresarios, académicos, funcionarios y representantes del sector privado, con el objetivo de analizar las perspectivas económicas del país y el escenario regional.

La visita continuará este martes en Neuquén, donde recorrerá el yacimiento Loma Campana, en Vaca Muerta. Allí será recibida por el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, para interiorizarse sobre el desarrollo de uno de los principales proyectos energéticos del país y el potencial exportador de los hidrocarburos no convencionales.

Desde el FMI señalaron que el viaje busca fortalecer el diálogo con autoridades nacionales, empresarios y actores del sector productivo para conocer de primera mano la evolución de la economía argentina y los desafíos de la etapa que comienza tras la estabilización macroeconómica.

La última visita de un director gerente del Fondo Monetario Internacional a la Argentina había ocurrido en 2018, cuando Christine Lagarde participó de la cumbre del G20 en Buenos Aires. En tanto, Georgieva y Milei habían mantenido su encuentro bilateral más reciente durante la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2025, mientras que Caputo se reunió con la funcionaria en abril de este año, en el marco de las Reuniones de Primavera del organismo.