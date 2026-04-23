Gebel definirá en agosto si se presenta en 2027: «No soy político, soy comunicador, y no me siento cerca ni de Milei ni de Cristina»

Dante Gebel anticipó que definirá en agosto o septiembre si se presenta a las presidenciales de 2027 y negó vínculos con el peronismo: «Nunca vi a Massa en la vida.» El conductor evangélico, que se reunió con la cúpula sindical y el gobernador de Córdoba durante su visita al país.

Dante Gebel, empresario, conductor y fundador de la iglesia evangélica River Church en Estados Unidos, anticipó que decidirá si se presenta como candidato presidencial para las elecciones de 2027 en «agosto o septiembre» de este año, y descartó cualquier vínculo con el peronismo o con los principales líderes políticos del país. «No soy político. No soy pastor. Soy un comunicador», definió en una entrevista con A24 que se emitirá en la madrugada del jueves.

Gebel llegó al país hace pocos días y regresará a Estados Unidos el viernes. En su breve estadía se reunió con dirigentes sindicales como Gerardo Martínez (UOCRA) y Andrés Rodríguez (UPCN), y con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora. Las reuniones generaron especulaciones sobre un acercamiento al peronismo, que el conductor rechazó de plano. «No trabajaría dentro del peronismo. No soy peronista», aseguró. Sobre una presunta relación con Sergio Massa, fue categórico: «Nunca lo vi en la vida.»

El conductor de 57 años también descartó identificarse con los extremos del espectro político argentino. Dijo no sentirse cercano ni a Javier Milei ni a Cristina Kirchner, y ante la posible lectura de que eso lo ubica en un lugar tibio, respondió: «No me hace tibio andar por el medio.»

Consultado sobre la causa judicial que investiga el presunto enriquecimiento ilícito del jefe de Gabinete Manuel Adorni, Gebel consideró que el funcionario debería «dar un pasito al costado» mientras dure la investigación. «Bajo escrutinio, bajo investigación. Si sale limpio celebramos todos y, si no, ‘qué bueno que lo separamos’. Porque tiene un costo», afirmó. También señaló que la gente no tiene problemas con que exista corrupción —»sabe que existe»— sino con lo que hace su líder al respecto.

Gebel vive en los Estados Unidos desde hace años y conduce programas de alcance masivo en comunidades hispanohablantes. Si confirma su candidatura, sería uno de los perfiles más atípicos en presentarse a una elección presidencial argentina.