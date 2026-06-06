Una joven motociclista murió tras chocar contra un cartel en San Luis

Una motociclista de 26 años murió este sábado por la madrugada tras perder el control de su moto e impactar contra un cartel y un pasamanos frente a un gimnasio del barrio Amppya, en la ciudad de San Luis. La Policía investiga las causas del siniestro.

Una joven motociclista de 26 años murió durante la madrugada de este sábado tras protagonizar un violento siniestro vial en el barrio Amppya, en la ciudad de San Luis. El hecho ocurrió sobre calle Esteban Adaro, entre San Francisco y Catamarca, frente a un gimnasio de la zona.

Según informaron desde la División Accidentología Vial San Luis, dependiente de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial, el accidente se produjo alrededor de las 00:15.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, la víctima circulaba en una motocicleta Zanella Due 110 cc de color rojo en sentido este-oeste por calle Esteban Adaro cuando, por causas que aún son materia de investigación, perdió el control del rodado.

La moto subió a la vereda e impactó contra una estructura compuesta por un pasamanos y un cartel perteneciente a un gimnasio ubicado en ese sector del barrio Amppya.

El impacto fue de extrema violencia y la joven murió en el lugar.

Tras el choque, personal médico del Sempro acudió rápidamente a la escena y constató el fallecimiento de la motociclista.

En paralelo, efectivos policiales y peritos de Accidentología Vial comenzaron a trabajar para determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el siniestro.

Las actuaciones judiciales continúan y no se descarta la realización de nuevas pericias para establecer si existieron factores externos o mecánicos que hayan influido en la pérdida de control del vehículo.

El tránsito en la zona permaneció parcialmente restringido durante varias horas mientras se desarrollaban las tareas periciales y el relevamiento correspondiente.