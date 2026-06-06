Dictaron prisión domiciliaria para los imputados por la sustracción de una bebé

La Justicia de San Luis dictó prisión domiciliaria por 90 días para los dos imputados en la causa por la presunta sustracción de una bebé de ocho meses. La jueza rechazó la prisión preventiva, aunque mantuvo los cargos y ordenó restricciones de contacto con la familia de la menor.

La Justicia de San Luis resolvió otorgar prisión domiciliaria a Bárbara Yanet Zamora y Juan Andrés Pereyra, imputados en la causa que investiga la presunta sustracción de una bebé de ocho meses ocurrida el pasado 26 de mayo en la capital provincial.

La decisión fue tomada por la jueza de Garantía N° 2, Agustina Dopazo Samper, durante una audiencia realizada tras el vencimiento de la prórroga constitucional de ocho días solicitada por las defensas luego de la formulación de cargos concretada el 28 de mayo.

La investigación está a cargo de la Fiscalía de Género N° 2, representada por Antonella Córdoba y Mercedes García. El Ministerio Público Fiscal atribuye a Zamora el delito de sustracción de menores, mientras que Pereyra está acusado de encubrimiento agravado debido a la gravedad del hecho investigado.

Durante la audiencia también participó la Defensora Adjunta de Niñez y Adolescencia, Belén Suárez.

La defensa oficial de Zamora sostuvo que no existen pruebas suficientes para mantener la acusación y argumentó que la madre de la niña habría entregado voluntariamente a la bebé. Para respaldar esa hipótesis incorporó entrevistas periodísticas y testimonios de personas que avalarían esa versión.

Además, los defensores plantearon de manera subsidiaria que la conducta de la imputada podría encuadrarse dentro del denominado “estado de necesidad justificante”, previsto en el Código Penal.

Según esa interpretación, Zamora habría retirado a la menor para bañarla, cambiarla y resguardarla del frío, sin intención de sustraerla.

Por su parte, el abogado particular de Pereyra presentó una excepción por inexistencia de delito y aseguró que su defendido desconocía que la niña encontrada posteriormente en su domicilio no era hija biológica de Zamora.

En ese contexto, el acusado declaró ante la jueza y afirmó que había retomado contacto con la mujer tras un tiempo separados y que ella le había asegurado que la bebé era hija de ambos.

La defensa incorporó además mensajes, publicaciones en redes sociales y una pericia psicológica para sostener esa versión.

Sin embargo, la magistrada rechazó el planteo de inexistencia de delito al considerar que cuestiones vinculadas al dolo, las contradicciones detectadas y la valoración de las pruebas deberán analizarse en etapas posteriores del proceso judicial.

Dopazo Samper también advirtió que parte del material aportado por la defensa, como publicaciones y mensajes en redes sociales, todavía no fue sometido a pericias técnicas que permitan verificar su autenticidad.

Respecto a las medidas de coerción, la jueza resolvió no hacer lugar al pedido de prisión preventiva solicitado por la Fiscalía y dispuso que ambos imputados cumplan arresto domiciliario durante 90 días.

En el caso de Zamora, la magistrada valoró especialmente la situación de su hijo de 12 años y los informes de organismos estatales que la señalan como principal sostén afectivo y cotidiano del menor.

Para Pereyra, en tanto, se autorizó una excepción laboral que le permitirá salir de su domicilio de lunes a viernes entre las 6:30 y las 13:30 para asistir a su trabajo en el Plan de Inclusión Social.

Fuera de ese horario deberá permanecer bajo arresto domiciliario y sujeto a controles judiciales.

Además, a pedido de la Fiscalía, la jueza ordenó una prohibición de acercamiento y de contacto por cualquier medio respecto de la madre de la bebé, medida que alcanza a ambos imputados.

La investigación continuará con nuevas diligencias probatorias, entre ellas peritajes sobre teléfonos celulares secuestrados y otras medidas impulsadas tanto por la Fiscalía como por las defensas.