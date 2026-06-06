Dos hombres bajaron de una camioneta y atacaron a un joven en el centro de San Luis

Un joven fue atacado por dos hombres que descendieron de una camioneta blanca cuando salía de un comercio en el barrio Mirador del Portezuelo. La víctima logró escapar y refugiarse nuevamente en el local. El episodio quedó registrado por cámaras de seguridad y es investigado.

Un violento y confuso episodio ocurrido en el barrio Mirador del Portezuelo, al sur de la ciudad de San Luis, generó preocupación entre los vecinos luego de que un joven fuera abordado por dos hombres al salir de un comercio. La secuencia quedó registrada por cámaras de seguridad de la zona.

El hecho ocurrió durante la noche del viernes, en inmediaciones de la manzana 27 del barrio, cuando el muchacho salió de un mercadito con una bolsa en la mano y comenzó a caminar por la vereda.

Según se observa en las imágenes captadas por cámaras particulares, una camioneta blanca se detuvo a pocos metros del joven y, segundos después, dos hombres descendieron rápidamente del vehículo y se dirigieron hacia él.

De acuerdo con el relato de familiares de la víctima, los atacantes intentaron sujetarlo, aunque el joven logró reaccionar a tiempo y escapar.

En medio de la desesperación, regresó corriendo al comercio del que había salido para pedir ayuda.

La familia aseguró que todavía desconoce cuál habría sido el verdadero objetivo de los agresores.

“No sabemos si fue un intento de robo, de secuestro o alguna bronca vieja, pero estamos con mucho miedo”, expresó un allegado al joven.

Tras el episodio, vecinos del barrio volvieron a manifestar su preocupación por la inseguridad en la zona y señalaron que los robos y hechos violentos son frecuentes.

“El barrio está terrible”, aseguraron residentes consultados, quienes reclamaron mayor presencia policial y medidas de prevención.

Hasta el momento no trascendió información oficial sobre detenidos ni sobre la identificación de los ocupantes de la camioneta blanca.

La investigación continúa y las imágenes de las cámaras de seguridad podrían ser clave para intentar esclarecer lo sucedido.