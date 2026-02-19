Final trágico en San Valentín: Colapsó el Arco de los Enamorados en el sur de Italia

Durante la noche del 14 de febrero, un fuerte temporal con intensas marejadas provocó el derrumbe total del «Arco de los Enamorados» en Melendugno, región de Apulia. La formación de piedra caliza, un ícono de los farallones de Torre Sant’Andrea, cedió ante la erosión costera exacerbada por días de tormentas. Aunque no se registraron heridos, la pérdida genera conmoción turística y expone la falta de presupuesto para obras de preservación en el litoral italiano.

Por Alejo Pombo

El amanecer del 15 de febrero reveló un vacío desolador en la costa de Melendugno. Donde antes se erguía un majestuoso puente natural de piedra blanca, hoy solo queda el mar. El Arco de los Enamorados, escenario de miles de promesas y fotografías románticas, sucumbió ante la fuerza del Adriático en plena festividad de San Valentín, tras varios días de un temporal que golpeó con furia el sur de Italia.

La estructura era parte de los famosos farallones de Torre Sant’Andrea. Durante décadas, la erosión marina, que fue la misma arquitecta que talló su forma curva, se convirtió en su principal amenaza. Según especialistas, el fuerte oleaje de las últimas horas terminó por socavar la base caliza, provocando un colapso total que fue advertido por los primeros visitantes del domingo.

El alcalde de Melendugno, Maurizio Cisternino, expresó su pesar y lanzó una dura crítica a la gestión de recursos: existía un plan municipal para reforzar la estructura y frenar el desgaste de la costa, pero el financiamiento nunca llegó. Este episodio no es un hecho aislado; se suma a una serie de fenómenos meteorológicos extremos que están redibujando el mapa costero de la región de Apulia y poniendo en riesgo otras formaciones naturales similares.

Para los residentes y operadores turísticos, la caída del arco no es solo la pérdida de un accidente geográfico, sino la desaparición de un motor económico y un símbolo cultural. La «postal perfecta» de las vacaciones en el Salento ha quedado, a partir de ahora, guardada únicamente en el recuerdo y en los archivos digitales de quienes alguna vez cruzaron bajo su sombra.