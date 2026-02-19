Investigan la muerte de un joven en un predio deportivo: Falleció en el día de su cumpleaños

Un joven de 23 años falleció este lunes a la madrugada tras sufrir una descompensación mientras jugaba al fútbol con amigos en el barrio Ituzaingó, Córdoba. El trágico hecho ocurrió en un complejo de calles Fulton y Galvani durante los festejos de su propio cumpleaños. A pesar de las maniobras de RCP realizadas por la Policía, el deceso fue constatado cerca de la 1:30. Los testigos denuncian una demora de 40 minutos en la llegada de la ambulancia, lo que dio inicio a una investigación judicial.

Por Alejo Pombo

La madrugada del lunes 16 de febrero quedará marcada por el dolor en el sudeste de la ciudad de Córdoba. Un joven vecino de barrio Ituzaingó, que se encontraba celebrando sus 23 años, decidió cerrar su día especial con un partido informal de fútbol entre amigos. Sin embargo, en pleno encuentro en el predio ubicado en la esquina de Fulton y Galvani, la alegría se transformó en desesperación cuando el joven se desplomó súbitamente en el césped.

Según los testimonios de quienes participaban del juego, la caída fue repentina y no estuvo precedida por ningún choque, golpe o jugada brusca. Ante la pérdida de conocimiento, los presentes llamaron de inmediato al 911. Los primeros en llegar fueron efectivos policiales, quienes iniciaron maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en un intento desesperado por estabilizarlo mientras aguardaban la asistencia profesional.

El punto de mayor conflicto y dolor para los familiares radica en la respuesta del sistema de emergencias. Según consta en los reclamos de los allegados, la ambulancia habría arribado al lugar 40 minutos después del pedido de auxilio. Para cuando el personal médico logró intervenir, cerca de la 1:30 de la mañana, solo pudieron constatar el fallecimiento del joven, aparentemente por un paro cardiorrespiratorio.

La Justicia de Córdoba ha tomado intervención en el caso para deslindar responsabilidades. Se ha ordenado una autopsia para confirmar la causa exacta de la muerte y se investigará la cronología de las llamadas al servicio de emergencias para determinar si hubo negligencia o demora injustificada. El joven era una figura conocida en el barrio, ya que residía a pocas cuadras del complejo deportivo, lo que ha generado una profunda ola de mensajes de pesar en las redes sociales.