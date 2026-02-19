850 efectivos custodiarán el duelo entre River y Ciudad Bolívar en Villa Mercedes

Este martes 17 de febrero, a las 22:00, el Estadio Único del Parque La Pedrera será el escenario del cruce entre River Plate y Ciudad Bolívar por los 32avos de final de la Copa Argentina. La Policía de San Luis, en conjunto con fuerzas nacionales, desplegará 850 efectivos en un operativo que comenzará en la madrugada del martes en los puestos limítrofes. Se espera una apertura de puertas a las 18:00 y un estricto control sobre los elementos permitidos para el ingreso al predio.

Por Alejo Pombo

Villa Mercedes se transforma en el epicentro del fútbol nacional este martes. La llegada de River Plate para su debut en la Copa Argentina 2026 ha activado un protocolo de seguridad de gran escala que involucra a 850 efectivos policiales. El objetivo es claro: segregar a las parcialidades desde su ingreso a la provincia y evitar cualquier tipo de cruce en las rutas y accesos.

La estrategia logística divide a las hinchadas antes de llegar a la ciudad. Los simpatizantes de River Plate que se trasladen en colectivos serán concentrados en los Espejos de Agua (predio ‘El Lago’), mientras que los seguidores del Club Ciudad de Bolívar serán recibidos en las instalaciones del Club Pringles, en la vecina localidad de Justo Daract.

En cuanto al estadio, las puertas se abrirán cuatro horas antes del pitazo inicial. La parcialidad «Millonaria», que ocupará la mayoría de las ubicaciones (Popular Sur y ambas Plateas), deberá ingresar por Costanera Sur. Por su parte, la hinchada de Bolívar se ubicará en la Platea Norte, accediendo por la zona del hospital de La Pedrera. Las autoridades recordaron que el control será exhaustivo: desde mates y termos hasta desodorantes y encendedores, la lista de objetos prohibidos busca minimizar cualquier riesgo dentro de las tribunas.