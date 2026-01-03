Fiestas bajo control: las increíbles excusas de quienes dieron positivo en alcoholemia

Durante los controles de alcoholemia realizados en Nochebuena y Navidad en la Ciudad de Buenos Aires y en distintos puntos del país, decenas de conductores intentaron justificar los resultados positivos con excusas tan llamativas como el uso de enjuague bucal, el consumo de aceitunas o supuestos errores de interpretación de los límites permitidos. Pese a los argumentos, las autoridades aplicaron las sanciones correspondientes. En CABA se realizaron más de 5.300 testeos, con una tasa de positividad del 0,47%, mientras que a nivel nacional se detectaron 97 casos positivos. Los operativos continuarán durante Año Nuevo y toda la temporada de verano.

Por Alejo Pombo

La Nochebuena y la Navidad volvieron a estar atravesadas por intensos controles de alcoholemia en la Ciudad de Buenos Aires y en rutas de todo el país. Como cada año, los operativos no solo dejaron cifras oficiales, sino también una serie de excusas insólitas por parte de conductores que intentaron esquivar las sanciones tras arrojar resultados positivos en los alcoholímetros.

El procedimiento se repitió en cada control: solicitud de documentación, explicación del uso de la pipeta descartable, exhalación continua y comunicación del resultado. A partir de allí, comenzaron los intentos por justificar lo injustificable. “¿El Listerine puede dar ese valor?”, preguntó un automovilista al conocer el número que arrojó el dispositivo. La respuesta del agente fue contundente: el enjuague bucal no explica la presencia de alcohol en sangre.

Otros conductores apelaron a argumentos similares. Uno de ellos consultó si el consumo de aceitunas podía influir en el resultado del test. “No, esto es alcohol en sangre”, le aclararon. También hubo quienes admitieron haber tomado, pero intentaron minimizar la situación: “Estamos con la familia”, dijo un hombre que marcó 1,57 gramos por litro.

En el caso de los conductores profesionales, el margen de tolerancia es aún más estricto. “Cero, porque transportaba pasajeros”, explicó un agente a un chofer que dio 0,48 gr/l. Pese a los reclamos y explicaciones, la normativa fue aplicada sin excepciones.

En la Ciudad de Buenos Aires, las autoridades desplegaron más de 30 puestos de control durante las celebraciones. Hasta las 7 de la mañana del jueves se realizaron 5.394 testeos, con 30 licencias retenidas. La tasa de positividad fue del 0,47%, una cifra que representa una caída significativa respecto del 0,83% registrado el año anterior.

A nivel nacional, la Agencia Nacional de Seguridad Vial fiscalizó 5.220 vehículos durante la Nochebuena. Se detectaron 97 casos de alcoholemia positiva y se labraron 163 actas de infracción, con 102 retenciones de licencia. Entre los registros más elevados se informaron valores de 1,83 gr/l en San Juan, 1,66 gr/l en Entre Ríos y 1,57 gr/l en Misiones.

El límite vigente en CABA es de 0,5 gr/l para conductores particulares, 0,2 gr/l para motociclistas y tolerancia cero para principiantes y profesionales. Las sanciones incluyen multas que pueden superar el millón y medio de pesos y la inhabilitación de la licencia por períodos de hasta dos años, según el nivel de alcohol detectado.

Desde las autoridades confirmaron que los controles continuarán durante la noche de Año Nuevo y se mantendrán activos durante toda la temporada de verano, con el objetivo de reducir los siniestros viales y reforzar la concientización sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol.