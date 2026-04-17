La Libertad Avanza mueve fichas rumbo a 2027 y enfría definiciones

El Gobierno activó su mesa política para empezar a delinear la estrategia electoral de cara a 2027, con contactos iniciales con gobernadores aliados. Sin embargo, las definiciones clave, como el armado de listas, se postergarán hasta después del Mundial 2026.

El Gobierno nacional activó la mesa política para comenzar a delinear su estrategia electoral de cara a 2027, aunque decidió postergar las definiciones clave —como el armado de listas— hasta después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026.

La iniciativa es encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien esta semana impulsó los primeros contactos con gobernadores aliados para abrir el diálogo y evaluar posibles acuerdos políticos.

Según trascendió, el espacio de trabajo está integrado por el ministro del Interior, Diego Santilli; el armador nacional Eduardo «Lule» Menem; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. En una primera reunión en Casa Rosada participaron los gobernadores Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza).

Desde el oficialismo destacaron la importancia de consolidar vínculos con mandatarios provinciales que acompañaron al Ejecutivo en elecciones recientes, tanto para proyectar alianzas como para canalizar demandas de las provincias.

Fuentes cercanas al armado libertario definieron los encuentros como preliminares y señalaron que el objetivo es “empezar a discutir hacia adelante”, en un esquema que combina estrategia electoral con gestión territorial.

No obstante, en La Libertad Avanza aclaran que no habrá decisiones inmediatas. La planificación de candidaturas y listas se iniciará recién después del Mundial 2026, bajo la premisa de evitar definiciones anticipadas en un escenario político aún en evolución.

En paralelo, los movimientos internos generaron repercusiones. El exjefe de Gabinete Guillermo Francos reapareció públicamente con críticas hacia su sucesor, Manuel Adorni, en medio de versiones que lo posicionan en futuras disputas electorales en la provincia o la Ciudad de Buenos Aires.

Mientras tanto, el oficialismo continuará con reuniones con otros actores políticos para ampliar su base de apoyo, en un proceso que recién comienza y que apunta a consolidar su proyecto de poder hacia 2027.