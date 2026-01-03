Violencia en Navidad: una discusión por pirotecnia terminó en homicidio

Un hombre de 68 años asesinó a su vecino de 45 durante la madrugada de Navidad en un complejo habitacional de La Plata, tras una discusión originada por el uso de pirotecnia. El agresor disparó desde la ventana de su departamento y uno de los tiros impactó en la víctima, que murió en el lugar. El acusado fue detenido y se le secuestraron varias armas de fuego. Tras el crimen, vecinos incendiaron el vehículo del imputado. El caso volvió a poner en foco otros episodios similares ocurridos en celebraciones navideñas.

Por Alejo Pombo

Un nuevo hecho de violencia sacudió a la ciudad de La Plata durante la madrugada de Navidad, cuando un hombre de 68 años asesinó de un disparo a su vecino luego de una discusión vinculada al uso de pirotecnia durante los festejos.

El episodio ocurrió en un monoblock ubicado en la calle 609 entre 3 y 4, donde el agresor, identificado como J.C.M., efectuó varios disparos desde la ventana de su departamento hacia un grupo de personas que se encontraba en el exterior. Uno de los proyectiles impactó en Daniel Néstor Rubén Ramírez, de 45 años, quien murió en el lugar.

Según informaron fuentes policiales, el personal del Comando Patrulla tomó conocimiento del hecho tras recibir una alerta radial que advertía sobre una persona herida por arma de fuego en el complejo habitacional. Al arribar, los efectivos encontraron a varios vecinos reunidos y el cuerpo sin vida de la víctima en el descanso de una escalera, con heridas en el cuello y el hombro izquierdo.

De acuerdo con los testimonios recolectados, el conflicto se inició cuando los hijos de Ramírez utilizaban pirotecnia y el ahora detenido reaccionó de manera violenta, disparando desde el interior de su vivienda.

Los agentes ingresaron al departamento señalado, cuya puerta se encontraba entreabierta, y observaron al acusado con un arma apoyada sobre una mesa. En ese momento fue reducido y detenido sin que opusiera resistencia.

Durante el procedimiento, la Policía secuestró una pistola Bersa Thunder 40 PRO calibre .40 —utilizada en el ataque—, una escopeta calibre 20, un rifle de aire comprimido y diversas municiones. Ninguna de las armas registraba pedido de secuestro.

El fiscal de turno, Patricio Barraza, se presentó en el lugar junto al gabinete de homicidios de la DDI La Plata para coordinar las pericias. La escena fue preservada y se dispuso el traslado del cuerpo de la víctima a la morgue judicial.

Tras conocerse el crimen, un grupo de vecinos incendió el Peugeot 504 propiedad del imputado en represalia por el ataque, lo que obligó a desplegar un operativo policial para evitar nuevos incidentes en el barrio.

El acusado fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la UFI N° 6 de La Plata, imputado por el delito de homicidio.

El caso reavivó el recuerdo de otros hechos de violencia ocurridos durante las celebraciones navideñas. En diciembre de 2024, un expolicía federal de 75 años mató a su vecino en Lomas del Mirador tras una discusión por el volumen de la música. Ese episodio, que quedó registrado en video, terminó con una condena por homicidio culposo y tenencia ilegal de arma de guerra, en un fallo dictado por un jurado popular.

Ambos casos vuelven a poner en debate los límites de la tolerancia social y el riesgo de la escalada de violencia durante celebraciones que, en teoría, deberían estar marcadas por el encuentro y la convivencia.