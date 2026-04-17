Relevamiento nacional detectó más de 9 mil personas en calle

Un relevamiento nacional detectó 9.421 personas en situación de calle en 19 provincias. El informe oficial muestra que el 32% lleva más de dos años sin hogar y que más de la mitad tiene algún ingreso, lo que refleja la complejidad del fenómeno.

El Ministerio de Capital Humano informó que al menos 9.421 personas se encuentran en situación de calle en 19 provincias, según los resultados del primer relevamiento nacional realizado por la cartera a través de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia.

El estudio, basado en 7.894 entrevistas en espacios públicos y dispositivos de alojamiento, busca construir por primera vez un diagnóstico federal integral sobre esta problemática.

De acuerdo con los datos oficiales, el 83% de las personas relevadas son varones y el 17% mujeres. En términos etarios, el 92% tiene más de 18 años, mientras que el 6% corresponde a menores.

Uno de los indicadores más relevantes es la permanencia en la calle: el 32% de las personas lleva más de dos años en esa situación. A su vez, el 90% posee Documento Nacional de Identidad (DNI), lo que evidencia que la exclusión no está necesariamente asociada a la falta de registro civil.

En cuanto a las condiciones socioeconómicas, el 52% cuenta con primaria completa pero no terminó el secundario. Además, el 53% realiza alguna actividad laboral —mayoritariamente informal—, el 56% percibe transferencias sociales y el 30% recibe ingresos previsionales.

Desde la cartera que conduce Sandra Pettovello señalaron que el operativo responde a lo establecido por la Ley 27.654, que promueve la elaboración de un diagnóstico federal para diseñar políticas públicas orientadas a garantizar la identidad y la integridad de las personas en situación de calle.

“El objetivo es pasar de la reacción ante la urgencia a una planificación basada en evidencia”, indicaron fuentes oficiales, que destacaron el trabajo coordinado con provincias y municipios para unificar criterios metodológicos.

El informe también advierte sobre la complejidad del fenómeno: muchas de las personas relevadas tienen documentación, ingresos parciales o empleo informal, pero enfrentan trayectorias prolongadas de exclusión, vínculos familiares deteriorados y problemas de salud o consumo.

En términos comparativos, los últimos datos disponibles en la Ciudad de Buenos Aires mostraban un aumento sostenido. Un relevamiento oficial porteño registró 4.522 personas en situación de calle en mayo de 2025, un 27% más que en abril de 2024.

Sin embargo, organizaciones sociales estimaron cifras significativamente mayores: un censo popular realizado en julio indicó que cerca de 11.980 personas viven en la calle en la capital.

Desde junio pasado, el Gobierno nacional transfirió a las jurisdicciones la responsabilidad directa de la asistencia, mientras mantiene el rol de coordinación general y definición de lineamientos de política pública.