Cruce entre Villarruel y el biógrafo de Milei: insultos, acusaciones y reproches

Nicolás Márquez, biógrafo de Javier Milei, protagonizó un fuerte cruce con la vicepresidenta Victoria Villarruel tras criticar el presupuesto del Senado y lanzar insultos personales contra ella en redes sociales. Villarruel respondió acusándolo de llenar de odio las redes “por una limosna” y cuestionó su actitud, en un nuevo episodio de tensión dentro del espacio libertario.

Por alejo Pombo

Nicolás “Nicky” Márquez, biógrafo del presidente Javier Milei y referente del espacio libertario, protagonizó en las últimas horas un duro cruce público con la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien calificó de manera despectiva y acusó de un manejo irresponsable de los recursos del Senado.

A través de su cuenta en la red social X, Márquez criticó a la titular de la Cámara alta por advertir que el Senado podría entrar en déficit si el Poder Ejecutivo no actualiza las partidas presupuestarias para su funcionamiento. En ese contexto, lanzó un ataque personal contra Villarruel: “Que deje de contratar villeros marginales con sueldos muy por encima de los que estos lúmpenes valen”, escribió.

El militante libertario también sostuvo que el Senado debería ser “desfinanciado” al considerar que cuenta con “la cuarta parte de legisladores” en comparación con la Cámara de Diputados, pero que “cobran mucho más” y “sesionan mucho menos”. En ese mismo mensaje, profundizó sus críticas con una descalificación directa: “Pasa es que la ballena Villarruel es una angurrienta y les paga fortuna”.

Ante los agravios, Villarruel respondió públicamente y rechazó las acusaciones. “No deja de llorar ni en Navidad este señor extrañamente rubio. Qué existencia más triste debe tener. Rezo por él y por todos los que sufren y hacen sufrir a otros”, escribió la vicepresidenta, recogiendo el guante del ataque.

Lejos de dar por cerrado el intercambio, Villarruel volvió a referirse al episodio y apuntó directamente contra la conducta del escritor en redes sociales. “Rezo por los que por una limosna insultan, injurian y llenan de odio las redes. Y ya que estamos, que Dios los ilumine para no exigir cosas que no dependen de mí, dado que las que sí dependen, las estoy haciendo”, sentenció.

El cruce expuso una nueva tensión dentro del universo libertario, en medio del debate por el financiamiento del Congreso y a pocos días de discusiones clave en el Senado, como el tratamiento del Presupuesto 2026.