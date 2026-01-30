Fiesta Nacional de la Calle Angosta: qué objetos se pueden llevar y cuáles están prohibidos

La Municipalidad de Villa Mercedes difundió la lista oficial de objetos permitidos y no permitidos para ingresar a la 37° Fiesta Nacional de la Calle Angosta. El predio abrirá a las 19 durante las cuatro noches del festival y contará con un amplio operativo de seguridad. También se anticipó calor para los primeros días y posibles lluvias durante el fin de semana.

Por María Cruz*

Con el objetivo de garantizar la seguridad del público, la Municipalidad de Villa Mercedes informó cuáles son los objetos que estarán permitidos y cuáles no para ingresar al predio de la 37° Fiesta Nacional de la Calle Angosta, que se desarrollará durante cuatro noches. El complejo abrirá sus puertas todos los días a partir de las 19 horas.

Según se detalló oficialmente, no estará permitido ingresar con reposeras, conservadoras, aerosoles, botellas de vidrio, perfumes ni elementos cortopunzantes. En tanto, sí se podrá acceder con cochecitos de bebé, mamaderas, repelente para insectos, encendedores, cigarrillos y equipo de mate.

El subsecretario de Defensa Civil de Villa Mercedes, Federico Barroso, explicó que las medidas buscan que el festival pueda ser disfrutado por toda la familia. “No permitimos reposeras porque el anfiteatro ya cuenta con butacas, y tampoco conservadoras porque queremos cuidar la gastronomía local. Los precios serán accesibles para que todos puedan trabajar”, señaló.

En cuanto al operativo de seguridad, Barroso indicó que se trabajará de manera conjunta entre el Municipio y la Provincia. El dispositivo incluirá a la Policía de San Luis, personal de Prevención Ciudadana, cámaras del Sistema Inteligente de Seguridad Provincial (Sispro), el grupo K9, SEMPRO, Defensa Civil y ambulancias privadas dentro del predio.

El estacionamiento estará a cargo de los Bomberos Voluntarios “El Fortín” y se podrá utilizar mediante un bono contribución de $5.000 por vehículo.

Respecto al clima, las autoridades anticiparon altas temperaturas para los primeros dos días, mientras que para el sábado y domingo hay probabilidad de lluvias. Por ese motivo, un equipo especial realizará un monitoreo permanente a través de los datos del Servicio Meteorológico Nacional y la Red de Estaciones Meteorológicas.