Contrastes climáticos en San Luis: El Amago lideró las lluvias y Unión marcó el récord de calor

Entre noviembre y enero, la provincia de San Luis registró fuertes contrastes climáticos. El Amago fue la localidad con mayor cantidad de lluvias, con más de 500 milímetros acumulados. En el extremo opuesto, Unión alcanzó la temperatura máxima más alta del período, con 41,6 °C.

Por María Cruz*

La provincia de San Luis atravesó un trimestre marcado por fuertes contrastes climáticos, con zonas que registraron lluvias abundantes y otras que sufrieron temperaturas extremas. Así lo reflejan los datos de la Red de Estaciones Meteorológicas (REM) correspondientes al período comprendido entre el 1° de noviembre de 2025 y el 28 de enero de 2026.

De acuerdo al informe oficial, El Amago fue la localidad donde más llovió durante esos tres meses, con un acumulado de 500,2 milímetros, encabezando el ranking provincial. Le siguieron la ciudad de San Luis con 481,7 mm, La Punta con 455,9 mm, Valle de Pancanta con 452,5 mm y Paso Grande con 438,3 mm, todas con registros superiores a los 430 milímetros.

En contraposición, el informe también evidenció sectores con precipitaciones muy por debajo del promedio. Las localidades más secas del período fueron Navia con 118,3 mm, Desaguadero con 108,9 mm y Zanjitas con 108,8 mm, lo que confirma una distribución de lluvias marcadamente desigual en el territorio provincial.

El calor extremo, otro protagonista

Mientras algunas regiones acumulaban importantes volúmenes de agua, otras enfrentaron olas de calor intenso. La localidad de Unión registró la temperatura máxima más alta del trimestre, con 41,6 °C, posicionándose al tope del ranking.

El listado de las zonas más calurosas se completó con Beazley (41,1 °C), Zanjitas (40,8 °C), Martín de Loyola (40,5 °C) y La Botija (40,2 °C). En total, siete localidades superaron los 40 grados, lo que da cuenta de la intensidad de las temperaturas extremas durante el período analizado.

Desde la REM aclararon que, tanto en el informe de precipitaciones como en el de temperaturas máximas, no se incluyeron los datos de la estación del dique La Florida por encontrarse fuera de servicio. Tampoco se consideraron las mediciones del filo serrano de la Villa de Merlo, ya que se trata de registros con otra finalidad técnica y una frecuencia distinta. No obstante, el organismo adelantó que esa estación será incorporada al mismo esquema de medición en los próximos meses.