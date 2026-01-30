“Estamos invirtiendo más de $4.200 millones para mejorar rutas provinciales pavimentadas”, afirmó Poggi

El gobernador Claudio Poggi confirmó una inversión superior a los $4.200 millones para el mantenimiento de rutas provinciales pavimentadas. Las obras alcanzan 656 kilómetros en distintos puntos del territorio sanluiseño y continuarán hacia el sur de Unión. Los trabajos se ejecutan en un contexto adverso, marcado por la falta de obras en rutas nacionales.

María Cruz*

El gobernador Claudio Poggi destacó la inversión provincial destinada a la mejora y conservación de rutas pavimentadas en San Luis. Tras la firma de tres decretos de adjudicación, el mandatario informó que se intervendrán 656 kilómetros de la red vial provincial, con una inversión total de $4.279 millones.

“En total estamos haciendo una conservación mejorativa de 656 kilómetros de rutas provinciales pavimentadas”, señaló Poggi, quien precisó que las obras abarcan la ruta provincial N°2, que une La Toma con Villa Mercedes; la ruta N°15, entre Balde y San Gerónimo; y la ruta N°3, en el tramo que conecta San Luis con Unión.

En ese marco, el gobernador adelantó que los trabajos se ampliarán en los próximos días hacia el sur de la localidad de Unión, donde el estado de la calzada también presenta deterioro. “Vamos a continuar con la conservación hacia el sur de Unión”, anticipó.

Poggi explicó que estas intervenciones se suman a otras obras de mantenimiento que ya se ejecutan sobre la red vial provincial, bajo la administración de Vialidad Provincial. Entre ellas, mencionó trabajos en las rutas 6, 41, 8 y 10, en los departamentos Ayacucho y San Martín.

Además, el plan de conservación incluye la ruta que une San Francisco con La Carolina y la ruta N°11, en todo el trayecto que va desde Zanjitas hasta Justo Daract. Según destacó el mandatario, estas acciones buscan mejorar la seguridad vial y garantizar la conectividad en toda la provincia.

Las obras se desarrollan en un contexto complejo, en el que la Nación no ejecuta trabajos similares en las rutas de su jurisdicción, por lo que la Provincia asumió el compromiso de sostener la inversión en infraestructura vial para acompañar el desarrollo productivo y social de San Luis.