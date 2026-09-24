Federico Higuaín fue despedido del Columbus Crew tras una denuncia por abuso físico y sexismo

El Columbus Crew despidió a Federico Higuaín, entrenador de su filial, luego de un episodio denunciado por la asociación de árbitros de Estados Unidos. La entidad acusó al argentino de apretar la mano de una árbitra y realizarle un comentario sexista durante un partido. Higuaín ya había recibido una suspensión de dos encuentros.

El Columbus Crew despidió a Federico Higuaín de su cargo como entrenador del Crew 2, el equipo filial que compite en la MLS Next Pro, luego de un episodio denunciado por la Professional Soccer Referees Association (PSRA) durante un partido disputado el 23 de agosto.

La salida del argentino fue anunciada por el gerente general del club, Issa Tall, quien justificó la decisión a partir de los estándares de conducta que la institución espera de sus entrenadores.

“Determinamos que lo mejor para nuestro club, los jugadores y el personal de apoyo es destituir a Federico Higuaín de sus responsabilidades”, señaló Tall. Y agregó: “Tras las conversaciones de esta semana y una evaluación más a fondo del último mes, no se han cumplido los estándares de nuestro club sobre lo que se espera de un líder de uno de nuestros equipos”.

El comunicado del Columbus Crew no detalló el episodio que derivó en la decisión. La medida se conoció después de que la PSRA difundiera un comunicado en el que denunció que un entrenador había protagonizado, según su versión, “dos actos deliberados de abuso físico y sexismo” contra una árbitra durante un encuentro de la MLS Next Pro.

De acuerdo con la asociación, el entrenador tomó la mano de la oficial y la apretó con fuerza, para luego negarse a soltarla pese a que ella se lo pidió en tres oportunidades. La PSRA también sostuvo que el episodio estuvo acompañado por una frase dirigida a la árbitra: “No lo olvides, este es un juego de hombres”.

La entidad cuestionó además la respuesta disciplinaria adoptada inicialmente por la MLS Next Pro. Según la PSRA, el entrenador recibió una suspensión de dos partidos, mientras que las normas de U.S. Soccer contemplan una sanción mínima de tres encuentros para un “agarre con fuerza” y también para actos de discriminación. La asociación reclamó una revisión de la medida.

Aunque la PSRA no había identificado al entrenador en su primer comunicado, medios estadounidenses establecieron posteriormente que se trataba de Higuaín. El Columbus Crew confirmó su identidad al anunciar oficialmente su desvinculación.

El episodio ocurrió durante un partido entre Columbus Crew 2 y Huntsville City FC, el 23 de agosto. Higuaín recibió una tarjeta roja y cumplió posteriormente la suspensión de dos partidos. Según reportes estadounidenses, regresó al banco y dirigió otros tres encuentros antes de que el club decidiera despedirlo.

Higuaín, de 41 años, había asumido como entrenador del Crew 2 en enero de 2025. Antes de iniciar su carrera como técnico, tuvo una extensa trayectoria como futbolista, con pasos por River Plate, Nueva Chicago, América de México y distintos equipos de Estados Unidos. En Columbus Crew jugó durante ocho temporadas y se convirtió en uno de los futbolistas destacados de la historia de la franquicia. El club registra 55 goles y 63 asistencias del argentino durante su etapa en Columbus.

También pasó por Inter Miami, donde coincidió con su hermano Gonzalo Higuaín, y se retiró como futbolista en 2021. Luego continuó vinculado al fútbol estadounidense como entrenador, con una etapa al frente de Inter Miami II antes de regresar a Columbus.

La PSRA, por su parte, sostuvo que las árbitras deben contar con el mismo respeto y condiciones de trabajo que cualquier otro integrante del fútbol profesional. Tras la decisión del Columbus Crew, su presidente, Peter Manikowski, destacó la importancia de la responsabilidad y el respeto hacia los árbitros.

La desvinculación de Higuaín se produjo mientras el Crew 2 se prepara para los playoffs de la MLS Next Pro. El club informó que, para esa instancia, el actual cuerpo técnico asumirá responsabilidades adicionales mientras se inicia la búsqueda de un nuevo entrenador permanente.