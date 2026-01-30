Edesal advirtió sobre una nueva modalidad de estafa que circula por WhatsApp

La empresa distribuidora de energía Edesal alertó a sus clientes sobre intentos de estafa realizados desde números que se hacen pasar por representantes de la firma. Los estafadores ofrecen falsos cambios de medidores y solicitan vincularse por WhatsApp. Desde la compañía pidieron no brindar datos personales y operar solo por canales oficiales.

Por María Cruz*

La empresa Edesal alertó a sus clientes sobre una nueva modalidad de estafa que circula a través de llamadas y mensajes provenientes de números que se hacen pasar por representantes de la distribuidora de energía eléctrica.

La advertencia fue difundida este miércoles a través de las redes sociales oficiales de la empresa, luego de que un usuario compartiera su experiencia tras detectar un intento de engaño. Según relató, fue contactado telefónicamente por supuestos empleados de Edesal que le informaron sobre un presunto cambio de medidor por uno de bajo consumo y le solicitaron vincularse mediante WhatsApp.

Ante la sospecha, el vecino decidió cortar la comunicación y contactarse directamente con la empresa, donde le confirmaron que se trataba de una estafa. “Si los llaman, no vinculen nada y no den información”, advirtió el usuario en el mensaje que fue replicado por la compañía.

Desde Edesal remarcaron que no solicitan datos personales ni gestiones a través de números no oficiales y recordaron que cualquier trámite debe realizarse únicamente por medio de las oficinas virtuales y presenciales, así como a través del WhatsApp y las redes sociales verificadas de la empresa.

La advertencia se enmarca en la campaña “Todos contra el ciberdelito”, impulsada para prevenir este tipo de delitos y concientizar a los usuarios sobre la importancia de verificar siempre la identidad de quienes se comunican en nombre de servicios públicos.