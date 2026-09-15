Falsos turnos y cobros por libretas sanitarias: el Hospital Carrillo advirtió por una nueva estafa

El Hospital Central Dr. Ramón Carrillo alertó sobre una nueva modalidad de estafa dirigida a personas que buscan trabajo en una empresa de sal. Los delincuentes solicitan dinero para supuestamente gestionar la libreta sanitaria y entregan falsos turnos en el hospital. El centro de salud aclaró que nunca cobra por otorgar turnos ni por realizar este tipo de trámites.

El Hospital Central Dr. Ramón Carrillo alertó este lunes sobre una nueva modalidad de estafa que tiene como blanco a personas que buscan ingresar a trabajar en una empresa de sal. Según informó el centro de salud, los damnificados son contactados con la supuesta posibilidad de gestionar la libreta sanitaria y, para hacerlo, les solicitan transferencias de dinero a cambio de un presunto turno en el hospital.

La maniobra queda al descubierto cuando las personas que realizaron el pago se presentan en el establecimiento para cumplir con el supuesto turno. Allí descubren que no existe ninguna cita asignada a su nombre y que fueron engañadas.

Desde el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo remarcaron que la institución nunca solicita dinero a cambio de turnos y que tampoco gestiona pagos para el otorgamiento de libretas sanitarias ni para otros trámites.

Ante este tipo de situaciones, las autoridades recomendaron no realizar transferencias ni entregar datos personales, bancarios o financieros a personas que contacten ofreciendo estos servicios. También indicaron que, si alguien recibe una solicitud de este tipo o ya fue víctima de la maniobra, debe realizar la denuncia correspondiente ante las autoridades.

El hospital recordó además cuáles son sus canales oficiales para evitar confusiones. Para solicitar turnos o realizar consultas está disponible el 0800 222 6666, mientras que también se puede efectuar la gestión de manera presencial en el establecimiento.

En tanto, el número de WhatsApp oficial del Hospital Ramón Carrillo, 2664-223550, tiene una función específica: está destinado únicamente a la confirmación o cancelación de turnos.

La recomendación del centro de salud es verificar siempre cualquier trámite directamente a través de sus canales oficiales y desconfiar de quienes soliciten dinero para acceder a turnos, libretas sanitarias o gestiones que supuestamente deban realizarse dentro del hospital.