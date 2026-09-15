Alerta por las deudas en San Luis: el 34,7% de quienes tienen crédito registra atrasos

El 34,7% de las personas con financiamiento en San Luis registra al menos un saldo irregular, según un informe de EcoGo y la Universidad Austral. La provincia quedó cuarta en el ranking nacional, por encima del promedio del país, que fue del 26,6%. El dato refleja las dificultades para sostener el pago de préstamos y tarjetas.

Acceder al crédito es una cosa; poder devolverlo, otra. En San Luis, el 34,7% de las personas que tienen algún tipo de financiamiento registra atrasos en al menos una de sus obligaciones. El dato correspondiente a julio ubica a la provincia entre las jurisdicciones con mayor nivel de morosidad del país y expone las dificultades que atraviesan los hogares para sostener el pago de préstamos y tarjetas.

La cifra surge del informe elaborado por EcoGo y la Universidad Austral a partir de información de la Central de Deudores del Banco Central, y fue difundida por Clarín. A nivel nacional, el 26,6% de las personas con crédito tenía al menos un saldo irregular, por lo que San Luis se ubicó 8,1 puntos porcentuales por encima del promedio.

Por encima de San Luis aparecen La Rioja, con el 36,5%; San Juan, con el 35,6%; y Catamarca, con el 35,5%. De esta manera, la provincia quedó en el cuarto lugar nacional en cuanto a la proporción de personas con crédito que presentan dificultades de pago.

El indicador tiene un alcance específico: mide qué porcentaje de los deudores relevados registra al menos un saldo irregular, sin importar el monto de esa deuda. Por eso, el 34,7% no representa a la población total de San Luis ni significa que la provincia sea la cuarta con mayor volumen de deuda. Lo que muestra es que casi 35 de cada 100 personas que tienen financiamiento presentan algún atraso.

La diferencia con otras provincias también resulta significativa. En Córdoba, el porcentaje de deudores con mora fue del 25,2%, mientras que en Santa Fe llegó al 23,1%. La Pampa registró 20,4% y la Ciudad de Buenos Aires, 15,4%. En el otro extremo, doce de las 24 jurisdicciones del país tuvieron al menos a tres de cada diez deudores con algún atraso.

El deterioro aparece en un contexto nacional en el que el crédito a las personas perdió impulso. Según el informe de julio, el crédito real a los hogares alcanzó los $99,4 billones y mostró una variación mensual de 0,7% en términos reales, mientras que en la comparación interanual acumuló una suba de 4,7%.

Al mismo tiempo, la mora medida por el monto de dinero comprometido llegó al 18% del crédito total en julio. El indicador aumentó 0,5 puntos porcentuales respecto de junio y 10,3 puntos en un año. Se trató del vigésimo primer incremento mensual consecutivo.

El problema se profundiza fuera del sistema financiero tradicional. Los proveedores no financieros de crédito —entre ellos fintech, billeteras, tarjetas comerciales, cadenas y cooperativas— concentran el 14,6% del crédito relevado, pero registraron una mora por monto del 31,3%, frente al 15,8% del sistema financiero.

Los datos no permiten determinar por sí solos qué tipo de gastos afrontó cada familia ni atribuir la situación de San Luis a una única causa. Sí muestran, en cambio, una señal concreta sobre la capacidad de pago: más de un tercio de las personas de la provincia que tienen algún financiamiento registra al menos una obligación irregular.

El fenómeno, además, no se limita a San Luis. El informe de EcoGo y la Universidad Austral muestra un deterioro generalizado de la calidad del crédito familiar, con diferencias importantes entre las distintas jurisdicciones y entre los tipos de entidades que otorgan financiamiento.