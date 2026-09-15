Confirmaron la prisión preventiva de Roque Lucero, abuelo de Guadalupe Lucero

El Tribunal Nº 3 del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción confirmó la prisión preventiva por 45 días de Roque Lucero. El hombre está imputado por exhibiciones obscenas agravadas por la edad de la víctima en una investigación por hechos que habrían ocurrido cuando una niña tenía entre cinco y seis años. La defensa había pedido dejar sin efecto la medida.

El Tribunal Nº 3 del Colegio de Jueces de la Primera Circunscripción Judicial confirmó este lunes la prisión preventiva por 45 días de Roque Lucero, abuelo de Guadalupe Belén Lucero Cialone, quien se encuentra imputado por el delito de exhibiciones obscenas agravadas por la edad de la víctima.

La medida había sido dispuesta el 7 de septiembre por el juez de Garantía Nº 1, Juan Manuel Montiveros Chada, durante la audiencia en la que también se formularon los cargos contra Lucero. La defensa pidió revisar esa decisión, pero el tribunal rechazó el planteo y confirmó la prisión preventiva.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los hechos que se atribuyen al imputado habrían ocurrido de manera reiterada cuando la víctima tenía entre cinco y seis años.

La revisión de la medida fue solicitada por el abogado Héctor Zavala Aguero, quien sostuvo que la prisión preventiva resultaba desproporcionada y que se había basado en valoraciones que, según su interpretación, eran subjetivas.

El defensor argumentó que Lucero siempre permaneció a derecho y que, una vez que tomó conocimiento de la investigación, se presentó ante las autoridades, designó abogado, constituyó domicilio y aportó información para poder ser localizado.

También rechazó que el imputado hubiera incumplido con las medidas de investigación. En particular, se refirió a una citación para una entrevista en Cámara Gesell a la que Lucero no concurrió. Según explicó la defensa, la ausencia había sido justificada mediante una certificación médica y se había solicitado la reprogramación de la diligencia.

El abogado también cuestionó algunos de los elementos utilizados para establecer los riesgos procesales y sostuvo que no existían elementos objetivos suficientes para acreditar determinadas reuniones o encuentros familiares mencionados durante la investigación.

Con esos argumentos, la defensa pidió que se dejara sin efecto la prisión preventiva y que Lucero recuperara la libertad.

La Fiscalía de Género Nº 2, representada por la fiscal Antonella Córdoba y la fiscal adjunta Mercedes García, solicitó rechazar el planteo y mantener la medida dispuesta por el juez de Garantía.

La querella, representada por la abogada Soledad Poma de Otaegui, y la Defensoría de Niñez y Adolescencia, a través de la defensora adjunta Belén Suárez, adhirieron al pedido de la Fiscalía.

Los jueces Eugenia Zabala Chacur, Ariel Parrillis y Adriana Lucero Alfonso escucharon los argumentos de las partes y pasaron a un cuarto intermedio. Al retomar la audiencia, rechazaron el pedido de revisión y ratificaron la resolución dictada el 7 de septiembre.

De esta manera, Roque Lucero continuará detenido en el Servicio Penitenciario Provincial durante los 45 días establecidos como prisión preventiva.

La causa que originó esta medida investiga una imputación por exhibiciones obscenas agravadas por la edad de la víctima. Durante la audiencia del 7 de septiembre, la Fiscalía había sostenido que el hombre habría realizado actos de contenido sexual frente a una niña cuando tenía entre cinco y seis años y que la conducta se habría repetido en más de una oportunidad.

El expediente se encuentra acumulado con otra investigación en la que Lucero ya tiene cargos formulados por abuso sexual con sometimiento gravemente ultrajante, en perjuicio de otra niña.

Al disponer originalmente la prisión preventiva, Montiveros Chada había considerado necesario preservar la investigación y las medidas probatorias que todavía estaban pendientes. La Fiscalía había solicitado que la medida se extendiera durante 90 días, pero el juez fijó el plazo en 45.

Esa decisión fue la que este lunes revisó el Tribunal Nº 3, que finalmente resolvió mantenerla vigente.

Roque Lucero es el abuelo de Guadalupe Belén Lucero Cialone, la niña desaparecida en San Luis en junio de 2021. La causa por la que actualmente se encuentra detenido es independiente de la investigación judicial por la desaparición de Guadalupe.