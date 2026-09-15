Guerra interna en la UCR de San Luis: Álvarez Pinto acusó a Identidad Radical de falsificar firmas

El presidente de la UCR San Luis, Juan Álvarez Pinto, cuestionó duramente a Identidad Radical tras la decisión de la Junta Electoral de revocar la oficialización de su lista. Denunció que afiliados habrían sido incluidos como candidatos sin consentimiento y que existen presentaciones por presuntas falsificaciones de firmas. También defendió la alianza con Claudio Poggi y cruzó a José Riccardo.

La interna de la Unión Cívica Radical (UCR) de San Luis sumó un nuevo capítulo de tensión luego de que la Junta Electoral partidaria revocara la oficialización de la Lista 10 Identidad Radical, que pretendía competir en las elecciones internas previstas para el 25 de octubre. En ese contexto, el presidente del partido y ministro de Turismo y Cultura, Juan Álvarez Pinto, lanzó duras acusaciones contra el sector encabezado por José Riccardo y defendió la alianza del radicalismo con el gobernador Claudio Poggi.

En diálogo con La Gaceta Digital, Álvarez Pinto sostuvo que afiliados denunciaron haber sido incorporados como candidatos sin su consentimiento y que algunas presentaciones incluyen cuestionamientos por presuntas falsificaciones de firmas y declaraciones juradas.

“Con el pasar del programa electoral estamos viendo cómo siguen teniendo las mismas prácticas, las mismas mañas, las mismas trampas que han tenido toda la vida”, afirmó el dirigente.

Según explicó, “mucha gente se ha ido enterando que la han puesto en listas, que han falsificado sus firmas, sus declaraciones juradas”. Y apuntó directamente contra los principales referentes de Identidad Radical: “Esto en cabeza de José Riccardo, de Mariani, de Fidel Haddad, de Agúndez, que vienen a plantearse como defensores de la moral, hoy terminan realmente dando vergüenza hacia afuera”.

La decisión de la Junta Electoral se originó en presentaciones realizadas por diez afiliados que aseguraron haber sido incluidos en la lista sin haber prestado consentimiento. A partir de esas denuncias, el órgano partidario resolvió revocar la oficialización de la nómina y remitir las actuaciones a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal ante la posible existencia de delitos contra la fe pública.

Álvarez Pinto aseguró que Radicales Unidos, la lista que encabeza junto con José Picco, no atravesó una situación similar. “No hay ni una denuncia, eso no ha pasado”, sostuvo. En contraposición, afirmó que sobre Identidad Radical existe “una catarata de denuncias” de personas que, según dijo, aseguran no haber sido consultadas, haber sido engañadas o que sus firmas fueron falsificadas.

De todos modos, el dirigente reconoció que la disputa todavía no terminó y que la situación de Identidad Radical podría ser revisada por la Justicia Electoral. “Espero que rápidamente se resuelva y, si no, que la Justicia lo pueda resolver, pero también investigar estas maniobras”, señaló.

El conflicto se suma a una serie de cruces que ya llevaron la interna radical al ámbito judicial. La semana pasada, el sector de Identidad Radical sufrió otro revés cuando el juez federal con competencia electoral Juan Esteban Maqueda rechazó su planteo contra la utilización de subcircuitos en las elecciones internas.

Pero, en paralelo, Identidad Radical presentó más de 60 impugnaciones contra candidaturas de Radicales Unidos. Los cuestionamientos incluyeron presuntas incompatibilidades, candidaturas duplicadas, problemas vinculados con la cantidad mínima de postulantes, personas que no integrarían el padrón y planteos relacionados con la paridad de género.

Álvarez Pinto señaló que la lista de Radicales Unidos ya fue oficializada y sostuvo que está dispuesto a competir si finalmente la Justicia habilita la participación de la nómina encabezada por Riccardo. “Si hay listas oficializadas, irá a interna y democráticamente decidiremos sobre nuestras autoridades”, manifestó.

El presidente de la UCR puntana también apuntó directamente contra Riccardo, exrector de la Universidad Nacional de San Luis y exdiputado nacional. Lo cuestionó por su alejamiento de la estructura partidaria después de haber ocupado distintos cargos y sostuvo que su sector dejó de tener contacto con afiliados y militantes.

“Es un sector del exrector que hace mucho tiempo está desvinculado del partido. Cada uno de ellos ocupó cargos y después se fue, dejando a los militantes sin visitar, dejando a los afiliados sin tenerlos en cuenta”, afirmó.

También cuestionó la trayectoria de Riccardo en el Congreso y su intento de obtener un tercer mandato como diputado nacional. “Intentó ir por un tercer mandato y la gente no lo votó”, señaló Álvarez Pinto, quien además calificó de “vergonzosa” su gestión legislativa y aseguró que había realizado numerosas promesas que luego, según su mirada, no se tradujeron en presencia territorial.

En contraste, el titular de la UCR defendió su propia conducción partidaria y recordó que, cuando asumió, encontró una estructura con dificultades económicas. Incluso aseguró que durante su etapa como intendente de Villa de Merlo utilizó parte de su sueldo para afrontar facturas de servicios del partido.

Otro de los puntos centrales de la disputa es la relación del radicalismo con el Gobierno provincial. Álvarez Pinto defendió la participación de la UCR en la coalición que llevó nuevamente a Claudio Poggi a la Gobernación y marcó ese acuerdo como una de las principales diferencias con Identidad Radical.

“Hemos invitado a este sector de Identidad Radical a sumarse, pero ellos quieren romper todo”, sostuvo. Según el dirigente, sus adversarios internos tampoco están de acuerdo con que el radicalismo trabaje “en coordinación con nuestro gobernador Claudio Poggi” ni con la reforma constitucional impulsada por el Ejecutivo provincial.

La pelea interna, de esta manera, quedó atravesada por dos discusiones: el control de la estructura partidaria y la estrategia política que la UCR deberá adoptar frente al Gobierno provincial. Mientras un sector defiende la continuidad del acuerdo con Poggi, el otro cuestiona esa alianza y busca disputar la conducción partidaria.

Por ahora, la resolución de la Junta Electoral dejó a Identidad Radical fuera de la interna, aunque el conflicto podría continuar en la Justicia. Álvarez Pinto, mientras tanto, dejó abierta la posibilidad de una elección entre las dos listas si prosperan los planteos pendientes. “Somos el único partido político que, en última instancia, las decisiones las toma el afiliado en una elección interna”, sostuvo.