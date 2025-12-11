La agenda completa de Milei en Oslo: Reunión con el Rey, el Primer Ministro y ceremonia del Nobel

Javier Milei viaja este lunes por la noche a Noruega para acompañar a María Corina Machado en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz. El presidente argentino participará del acto en Oslo y mantendrá reuniones con el rey Harald V y el primer ministro Jonas Gahr Støre. Su regreso a Buenos Aires está previsto para el jueves por la mañana.

Por Alejo Pombo

El presidente Javier Milei viajará este lunes por la noche hacia Oslo, Noruega, para participar de la ceremonia del Premio Nobel de la Paz, donde acompañará a la líder opositora venezolana María Corina Machado. La referente de Vente Venezuela recibirá la distinción internacional el miércoles a las 9, tras haber sido reconocida por su “incansable labor en favor de los derechos democráticos del pueblo venezolano”.

Días atrás, Milei había sido invitado personalmente por Machado para asistir al acto, que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Oslo y contará con la presencia de otros tres presidentes latinoamericanos: Santiago Peña (Paraguay), José Raúl Mulino (Panamá) y Daniel Noboa (Ecuador).

El vuelo oficial partirá de Ezeiza este lunes a las 20 y arribará a la capital noruega el martes a las 13.30 (hora local). Desde allí, el mandatario argentino se sumará a la agenda protocolar vinculada a la ceremonia y a los encuentros bilaterales programados.

El miércoles será la jornada central. A las 9 se realizará la entrega del Premio Nobel de la Paz a Machado, quien asegura vivir “en la clandestinidad” en Venezuela debido a las amenazas del gobierno de Nicolás Maduro. Tras el evento, Milei mantendrá una audiencia con el rey Harald V a las 11.30 y luego se reunirá a las 13.10 con el primer ministro Jonas Gahr Støre.

Concluidas las actividades oficiales, Milei emprenderá su regreso al país ese mismo miércoles a las 16, en un vuelo especial que llegará a Buenos Aires el jueves a las 9.30.

La premiación, que desde 1990 se celebra en ese ayuntamiento de Oslo, será transmitida en vivo por diversas plataformas. Machado fue seleccionada este año por el Comité Nobel por su trayectoria en defensa de los derechos civiles y su oposición al régimen venezolano.