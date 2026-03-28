Adorni duplicó su sueldo a $7 millones mientras el piloto lo hundía en tribunales

El piloto del vuelo a Punta del Este declaró que Grandío pagó en efectivo y la Justicia allanó la TV Pública. Mientras tanto, se confirmó que Adorni duplicó su sueldo a $7 millones y un Rolex de hasta USD 14.000 en su muñeca se volvió viral. Tres causas abiertas y una semana que no para de complicarse.

Por Alejo Pombo

La investigación judicial sobre los viajes del jefe de Gabinete Manuel Adorni dio un giro significativo tras la declaración testimonial de Agustín Issin, el broker aeronáutico y piloto que gestionó el vuelo privado a Punta del Este. Durante una audiencia de casi cuatro horas en Comodoro Py, Issin aseguró bajo juramento que el vuelo de regreso costó 3.000 dólares, fue pagado en efectivo por el periodista Marcelo Grandío a través de un intermediario llamado «Horacio», y que la factura se emitió recién el 9 de marzo, tres semanas después del viaje.

Pocas horas después del testimonio, la Justicia ordenó un allanamiento de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en las oficinas de la TV Pública, con el objetivo de secuestrar los contratos de Grandío con el canal estatal, que depende directamente de la jefatura de ministros que conduce el propio Adorni.

En medio de la tormenta judicial, se confirmó además que Adorni cobra actualmente $7 millones mensuales, el doble de lo que percibía antes de la recomposición salarial formalizada por el presidente Milei a comienzos de año a través del Decreto 931/2025. El aumento contrasta con la caída real del 34,3% que acumuló el salario mínimo desde noviembre de 2023 y con una inflación que superó el 170% en dos años de gestión.

El cuadro se completó con un detalle inesperado que se volvió viral: en una selfie que Adorni publicó junto a la senadora Patricia Bullrich, usuarios identificaron en su muñeca un Rolex Datejust de acero inoxidable valuado en el mercado secundario entre 9.000 y 14.000 dólares. El hilo acumuló casi medio millón de visualizaciones en pocas horas y sumó un nuevo frente a la acumulación de revelaciones sobre el patrimonio del funcionario.

Adorni enfrenta actualmente tres causas judiciales abiertas en Comodoro Py, en lo que representa su peor momento político desde que asumió como jefe de Gabinete.

EL TIMING DEL AUMENTO

La confirmación del nuevo salario de Adorni llega en un momento de máxima exposición para el funcionario. De hecho la reunión de Adorni con la senadora Patricia Bullrich también generó un debate inesperado en las redes.

Cuando el jefe de Gabinete publicó una selfie con ella para mostrar el diálogo político, lo que se volvió viral no fue el mensaje sino el detalle que apareció en su muñeca: un reloj que varios usuarios se pusieron a identificar en tiempo real. El periodista Fernando Soriano le preguntó a Grok —la inteligencia artificial de X— qué modelo era y cuánto valía. La respuesta fue categórica y se confirmó en tres rondas de consultas ante los intentos de otros usuarios de refutarla: se trata de un Rolex Datejust de acero inoxidable con brazalete Jubilee, bisel acanalado y dial claro. Precio en el mercado secundario actual: entre 9.000 y 14.000 dólares. El hilo acumuló casi medio millón de visualizaciones en pocas horas. Desde que hace dos semanas trascendió que viajó con su esposa, Bettina Angeletti, en el avión presidencial a Nueva York y que antes había viajado en un jet privado a Punta del Este durante el fin de semana largo de Carnaval, la acumulación de revelaciones sobre el patrimonio de Adorni no se detuvo.

<blockquote class=»twitter-tweet»><p lang=»es» dir=»ltr»>Hola <a href=»https://twitter.com/grok?ref_src=twsrc%5Etfw»>@grok</a> qué reloj es el que usa el señor de la foto y qué precio tiene en el mercado? <a href=»https://t.co/VD6vAHo3HT»>pic.twitter.com/VD6vAHo3HT</a></p>— Fernando Soriano (@ferosoriano) <a href=»https://twitter.com/ferosoriano/status/2037193307646734479?ref_src=twsrc%5Etfw»>March 26, 2026</a></blockquote> <script async src=»https://platform.twitter.com/widgets.js» charset=»utf-8″></script>