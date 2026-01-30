Poggi se reunió con intendentes de localidades donde se construirán viviendas de autoconstrucción asistida

El gobernador Claudio Poggi mantuvo una reunión virtual con intendentes de localidades incluidas en el sorteo de viviendas realizado en diciembre. Propuso firmar convenios para que los municipios se encarguen del acopio de materiales y la mano de obra, con financiamiento provincial. El encuentro apuntó a coordinar el trabajo conjunto para la ejecución del nuevo plan habitacional.

El gobernador Claudio Poggi encabezó este martes una reunión virtual con intendentes de localidades donde se construirán viviendas de autoconstrucción asistida. El encuentro se realizó con jefes comunales que formaron parte del sorteo efectuado en diciembre, en el marco del nuevo plan de viviendas impulsado por el Gobierno provincial.

Durante la reunión, Poggi propuso a los intendentes la firma de convenios bilaterales para que cada municipio que adhiera se encargue del acopio de materiales y de aportar la mano de obra local necesaria para la construcción de las viviendas. El financiamiento será asumido de manera integral por la Provincia.

El mandatario informó que los intendentes que acepten la propuesta podrán rubricar los convenios a partir del próximo lunes en Casa de Gobierno. En ese esquema, los municipios recibirán los materiales, que luego serán entregados a las familias preadjudicatarias, y coordinarán la ejecución de las obras con trabajadores de cada localidad.

Poggi recordó además que el nuevo plan habitacional contempla dos modalidades: la vivienda tradicional de barrio y la vivienda de autoconstrucción asistida, una alternativa que busca ampliar el acceso a la casa propia y promover la participación de las comunidades locales.

En ese sentido, destacó que la política de viviendas es una política de Estado, pensada para sostenerse durante muchos años, y remarcó la importancia del trabajo articulado entre el Gobierno provincial y los municipios donde se desarrollarán los proyectos. También señaló que el proceso prevé dos instancias de validación para confirmar si las personas sorteadas pasarán a la condición de preadjudicatarias.