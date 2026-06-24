Escándalo policial: desapareció una pistola reglamentaria en una seccional

La Justicia investiga la desaparición de una pistola reglamentaria dentro de la Comisaría 40° de Villa Mercedes. El arma pertenecía a un efectivo que descansaba en la dependencia y una de las hipótesis apunta a una posible participación de integrantes de la propia fuerza.

La Justicia investiga la desaparición de un arma reglamentaria ocurrida dentro de la Comisaría 40° de Villa Mercedes, un episodio que generó fuerte preocupación en el ámbito policial y que, según las primeras hipótesis, podría involucrar a integrantes de la propia fuerza.

El hecho ocurrió durante la madrugada del 8 de abril en la dependencia ubicada en jurisdicción del barrio Eva Perón. De acuerdo con la información difundida por el programa de Raquel Gurruchaga en FM La Nuestra, la pistola calibre 9 milímetros desapareció mientras un efectivo descansaba en una de las habitaciones de la seccional.

Según trascendió, el uniformado se había acostado entre las 4:00 y las 6:00 dejando el arma reglamentaria dentro de su cartuchera, a pocos centímetros de su cabeza. Sin embargo, al despertarse, alrededor de las 6 de la mañana, advirtió que la pistola ya no estaba en el lugar.

Fuentes vinculadas al caso indicaron que durante esa guardia se encontraban otros tres efectivos en la dependencia: dos mujeres y un hombre, quien también se había retirado a descansar.

Tras advertir el faltante del arma, el policía radicó la denuncia correspondiente y se inició una investigación judicial para determinar las circunstancias del hecho y establecer quién sustrajo la pistola.

La causa quedó en manos de la fiscal de Instrucción N° 5 de la Segunda Circunscripción Judicial, Gisela Anahí Milstein García, quien deberá analizar las pruebas y definir si existió participación de personal policial o si intervino una persona ajena a la dependencia.

Hasta el momento, desde el Ministerio de Seguridad de San Luis no se difundió información oficial sobre el avance de la investigación ni sobre eventuales medidas administrativas adoptadas tras el episodio.

La desaparición de un arma reglamentaria dentro de una dependencia policial es considerada un hecho de extrema gravedad, debido al riesgo que implica que el armamento quede fuera del control institucional y pueda ser utilizado en la comisión de delitos. Casos de estas características suelen derivar en investigaciones internas paralelas a las actuaciones judiciales.