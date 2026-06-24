Usuarios exigen una solución ante el cierre nocturno de la terminal de La Toma

La Terminal de Ómnibus de La Toma permanece cerrada entre la medianoche y las seis de la mañana por razones de seguridad. La medida obliga a los pasajeros a esperar los colectivos a la intemperie, sin acceso a baños ni espacios calefaccionados, en plena ola polar.

La Terminal de Ómnibus de La Toma permanece cerrada al público durante la madrugada, una medida que obliga a los pasajeros de servicios nocturnos y de larga distancia a esperar a la intemperie en medio de las bajas temperaturas que afectan a la provincia. La disposición rige entre las 00:00 y las 06:00 y generó fuertes cuestionamientos de usuarios y vecinos.

Un cartel colocado en el ingreso informa que el cierre responde a medidas de seguridad implementadas en el edificio. Sin embargo, quienes deben abordar o descender de colectivos durante ese horario denuncian que quedan expuestos al frío extremo sin acceso a servicios básicos.

La restricción implica, además, la imposibilidad de utilizar los baños públicos, las salas de espera calefaccionadas y las boleterías, lo que complica especialmente a adultos mayores, niños y personas que viajan durante la madrugada.

La situación genera mayor preocupación debido a la intensa ola de frío que afecta a gran parte del país y a San Luis en particular. El Servicio Meteorológico Nacional emitió en los últimos días alertas por temperaturas extremas para distintos sectores de la provincia, con registros bajo cero y fuertes heladas. Estas condiciones agravan la situación de quienes deben permanecer varias horas en la vía pública aguardando la llegada de los colectivos. (smn.gob.ar)

Vecinos de La Toma reclamaron que se implementen alternativas que permitan garantizar la seguridad del edificio sin desproteger a los pasajeros. Entre las propuestas, sugieren mantener habilitada una sala de espera reducida o disponer de personal de vigilancia durante la madrugada.

El debate también se da en un contexto de preocupación por la seguridad en el departamento Coronel Pringles. Distintos hechos vinculados a robos, hurtos y delitos contra la propiedad han generado inquietud en la comunidad durante los últimos meses.

No obstante, los usuarios sostienen que las medidas de prevención no deberían afectar el acceso a servicios esenciales para quienes utilizan el transporte público. Mientras tanto, pasajeros que viajan en horarios nocturnos continúan esperando respuestas que les permitan resguardarse del frío y contar con condiciones mínimas de comodidad y seguridad.