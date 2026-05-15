Cuba enfrenta apagones masivos y crecen las protestas en La Habana

Cuba atraviesa una nueva crisis energética con apagones masivos, falta de combustible y crecientes protestas en La Habana. El Gobierno admitió que se agotaron las reservas de petróleo ruso y volvió a responsabilizar al embargo estadounidense por el colapso del sistema eléctrico.

Cuba atraviesa una nueva escalada de su crisis energética con apagones prolongados, escasez de combustible y crecientes protestas vecinales en distintos puntos de la isla. El Gobierno reconoció que ya se agotaron las reservas de petróleo enviadas por Rusia y admitió fuertes dificultades para sostener el sistema eléctrico nacional.

Durante las últimas horas, amplias regiones del este cubano permanecieron afectadas por cortes de luz, mientras en barrios de La Habana comenzaron a multiplicarse las manifestaciones espontáneas contra los apagones.

El ministro de Energía, Vicente de la O Levy, confirmó en la televisión estatal que el país enfrenta una situación crítica por la falta de combustible. Según explicó, las dificultades para importar petróleo y sostener la generación eléctrica se profundizaron en las últimas semanas.

El funcionario atribuyó parte de la crisis al embargo impuesto por Estados Unidos, al que definió como uno de los principales obstáculos para estabilizar el abastecimiento energético.

En paralelo, comenzaron a registrarse protestas en distintos barrios de la capital cubana. Vecinos de San Miguel del Padrón salieron a las calles durante la noche golpeando cacerolas y reclamando el regreso del servicio eléctrico tras varias horas sin suministro.

También hubo expresiones de malestar en Playa, uno de los distritos del oeste habanero, donde residentes gritaron “¡Enciendan las luces!” en medio de nuevos cortes. Las escenas reflejan un creciente deterioro social en un país donde los apagones ya forman parte de la vida cotidiana.

La crisis energética cubana se agravó en los últimos años por el envejecimiento de las centrales termoeléctricas, la falta de inversiones y la caída en el suministro externo de petróleo, especialmente desde Venezuela y Rusia.

A esto se suma la imposibilidad del Estado cubano de acceder con facilidad a financiamiento internacional, en medio de una economía golpeada por la inflación, la escasez y la caída del turismo.

En este contexto, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, renovó una propuesta de asistencia por USD 100 millones destinada a paliar la emergencia energética y humanitaria en la isla.

La iniciativa plantea que la ayuda sea distribuida a través de la Iglesia católica y no directamente por el Gobierno cubano, una condición que genera fuertes tensiones diplomáticas entre Washington y La Habana.

Por su parte, el presidente Miguel Díaz-Canel volvió a responsabilizar al “bloqueo energético” de Estados Unidos por la falta de combustible y los problemas estructurales del sistema eléctrico.

En las últimas semanas, Díaz-Canel también había reconocido conversaciones indirectas con la Casa Blanca, luego de declaraciones públicas realizadas por Donald Trump sobre posibles contactos entre ambos gobiernos.

Mientras tanto, la tensión social sigue creciendo en la isla en medio de los cortes de luz, el desabastecimiento y una situación económica cada vez más delicada.