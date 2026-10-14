El Gobierno mantiene los preparativos para la visita del papa León XIV

El Gobierno nacional mantiene los preparativos para la visita del papa León XIV a la Argentina, prevista del 8 al 11 de noviembre, pese a la incertidumbre generada por la operación a la que fue sometido en Roma. Según la información difundida por el Ejecutivo, Presidencia y Cancillería no recibieron hasta el momento una comunicación oficial del Vaticano que modifique el cronograma.

La intervención se realizó el martes en el Hospital Gemelli, donde los médicos extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho del pontífice. El examen del tejido confirmó un adenocarcinoma pulmonar, mientras que la Santa Sede informó que la cirugía concluyó sin complicaciones y que León XIV despertó con normalidad antes de regresar a su habitación para continuar la recuperación.

El Gobierno seguirá de cerca su evolución médica antes de evaluar eventuales cambios en la organización. El vocero presidencial, Adrián Ravier, sostuvo que la información recibida indicaba que la operación había sido exitosa y que, hasta entonces, no se habían anunciado modificaciones en los planes del viaje a Sudamérica.

La situación también fue analizada durante la reunión de la mesa política de la Casa Rosada. Allí se repasaron los preparativos logísticos y de seguridad para recibir al Papa, aunque el Ejecutivo evita anticipar escenarios alternativos mientras el Vaticano no comunique cambios en la agenda.

La recuperación inmediata será clave para determinar si el pontífice podrá cumplir con la gira. La Santa Sede prevé un posoperatorio de aproximadamente una semana y suspendió sus audiencias hasta el 20 de octubre. Antes de la operación, León XIV había explicado que el nódulo pulmonar se encontraba localizado y que los médicos aconsejaban extirparlo.

El presidente Javier Milei ya había manifestado su disposición a adaptar el cronograma si la recuperación del Papa obliga a modificar fechas o actividades. Según Ravier, el mandatario mantiene su acompañamiento y existe voluntad de realizar los ajustes necesarios para facilitar la visita.

Para coordinar la organización, el Gobierno creó una unidad ejecutora temporal dentro de la Jefatura de Gabinete, encargada de articular las tareas con la Santa Sede, las jurisdicciones locales y las distintas áreas estatales. También se dispusieron comandos unificados federales para coordinar los operativos de seguridad en la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba. Estas medidas forman parte de la planificación oficial de la visita.

El itinerario previsto contempla actividades en la Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y Córdoba, además de una reunión con Milei en la Casa Rosada y encuentros en Luján y Claypole. El 11 de noviembre, el Papa tiene previsto partir hacia Perú, última escala de la gira sudamericana, que también incluye Uruguay.

Aunque las delegaciones vinculadas con la organización ya realizaron visitas técnicas y continúan las reuniones de coordinación, la realización del viaje dependerá de la evolución médica de León XIV. Por ahora, el Gobierno mantiene vigente el cronograma, pero sigue atento a cualquier nueva comunicación de la Santa Sede.

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