Denunció a su pareja por violencia y teme por su vida: “Dijo que me iba a matar”

Noelia Alejandra Gil, de 44 años, denunció a su pareja en Luján por presuntas agresiones físicas, violencia psicológica y reiteradas amenazas de muerte. Tras abandonar la vivienda que compartían y recibir un botón antipánico, asegura que teme por su vida y reclama medidas urgentes de protección mientras avanza la investigación.

Una mujer de 44 años denunció a su pareja por una serie de presuntos hechos de violencia física y psicológica y por amenazas de muerte. La presentación fue realizada en la Comisaría Distrito 35° de Luján y, tras la denuncia, la víctima recibió un botón antipánico mientras reclama medidas que garanticen su protección.

Noelia Alejandra Gil contó que decidió poner fin a una relación de aproximadamente cinco años marcada, según denunció, por malos tratos, descalificaciones y agresiones. Ahora vive fuera de la casa que compartía con el acusado y asegura que teme por su vida.

“Me vivía amenazando, no me dejaba trabajar, me trataba mal. Yo tengo problemas de la vista y me decía ‘tuerta’, o que me iba a terminar matando. Un montón de cosas feas”, relató en diálogo con El Diario de la República, con la voz quebrada por la angustia.

Una denuncia por violencia y amenazas

Según consta en las actuaciones policiales iniciadas el 25 de agosto, Gil mantenía una relación de pareja desde hacía unos cinco años con el hombre al que identificó con las iniciales HRC.

De acuerdo con su denuncia, durante ese tiempo habría atravesado reiteradas situaciones de violencia física y psicológica. La situación, según su relato, se habría agravado en los últimos días durante una discusión en la vivienda que compartían sobre la calle Ayacucho, en Luján.

La mujer denunció que, en ese contexto, su pareja comenzó a insultarla, la habría dejado encerrada en el inmueble sin llaves y luego la habría golpeado y empujado.

Pero lo que más temor le genera son las amenazas que, según afirmó, recibió en distintas oportunidades.

En la presentación judicial quedó asentado que la víctima teme que el acusado pueda atentar contra su vida. Gil aseguró que no fueron advertencias aisladas y que llegó a escuchar frases en las que, según su denuncia, el hombre le decía que iba a matarla e incluso que haría desaparecer su cuerpo.

“Me va a matar”

La decisión de abandonar la vivienda fue, según contó, una forma de protegerse. Gil se refugió en la casa de una amiga y pidió a la Justicia que se adopten medidas para evitar nuevos contactos con el acusado.

Sin embargo, asegura que todavía vive con miedo.

“A él no le hacen nada porque está metido en la Municipalidad y, como siempre me amenazaba, me decía que hiciera lo que quisiera, pero a él nadie lo iba a tocar”, expresó.

La mujer también manifestó su preocupación por los antecedentes que, según afirmó, tendría el denunciado. Esos datos forman parte de sus declaraciones y deberán ser evaluados y verificados en el marco de la investigación correspondiente.

“Él ya ha estado preso por sus antecedentes. Me arruinó la vida”, sostuvo.

Luego, volvió a expresar la frase que resume su mayor temor: “Me va a matar, como él dijo, me va a terminar matando y no van a hacer nada”.

Un botón antipánico y el pedido de protección

Tras la radicación de la denuncia, las autoridades dispusieron la entrega de un botón antipánico para la mujer.

Actualmente, Gil permanece lejos del domicilio que compartía con el denunciado y cuenta con el acompañamiento de personas de su entorno. Sin embargo, insiste en que necesita una respuesta judicial que le permita sentirse realmente protegida.

Su caso quedó ahora bajo investigación. Mientras tanto, la mujer sostiene que vive en estado de alerta y espera que las denuncias que realizó permitan evitar una nueva agresión.

La causa deberá determinar las circunstancias de los hechos denunciados y definir las medidas correspondientes. Para Noelia, sin embargo, la urgencia es inmediata: asegura que teme por su vida y reclama que su pedido de protección no llegue demasiado tarde.