Endeiza enfrenta nuevos cuestionamientos tras el conflicto por el campo El Caburé

La exjueza Mirta Esley pidió que Víctor Endeiza deje su cargo en el Superior Tribunal de Justicia de San Luis para demostrar transparencia ante el escándalo por el caso El Caburé. También cuestionó la situación del procurador Sebastián Cadelago Filippi.

La exjueza penal de San Luis Mirta Esley reclamó que el ministro del Superior Tribunal de Justicia Víctor Endeiza presente su renuncia para demostrar transparencia, luego de que su nombre quedara vinculado a la causa por el presunto robo de maíz del establecimiento El Caburé. La ex magistrada también cuestionó la permanencia del procurador general Sebastián Cadelago Filippi en su cargo.

Esley, quien fue jueza del crimen durante décadas en la provincia, sostuvo que ambos funcionarios judiciales deberían apartarse mientras avanza la investigación. Según afirmó, ocupan cargos de máxima relevancia dentro del sistema judicial y deben preservar la confianza pública.

«Debería poner a disposición del Poder Ejecutivo su renuncia de manera indeclinable, para demostrar transparencia», expresó la ex magistrada al referirse a Endeiza, y extendió el planteo al procurador general provincial.

La ex jueza señaló que los nombres de Endeiza y Cadelago Filippi aparecieron mencionados desde los primeros momentos de la investigación, en la que también fueron involucrados funcionarios vinculados al gobierno de Claudio Poggi.

Según Esley, quienes fueron señalados en el expediente tenían la posibilidad de presentar una acción de vindicación, contemplada en la Constitución Nacional, para defender públicamente su conducta. «Todos ellos tenían la obligación de vindicarse, pero no lo hicieron», afirmó.

El cuestionamiento surge luego de una resolución de una jueza civil que describió la ocupación del campo involucrado como «indebida, clandestina e ilegal», en referencia al conflicto que rodea al establecimiento El Caburé y al faltante de una importante cantidad de maíz.

Además, la ex magistrada planteó interrogantes sobre la falta de denuncias ante el Honorable Jurado de Enjuiciamiento contra los funcionarios judiciales mencionados. Aunque aclaró desconocer los motivos, dejó una crítica sobre el funcionamiento institucional: «Son cosas que pasan en San Luis».

En paralelo, Esley consideró que el Gobierno provincial debería haber entregado en caución los dos millones de dólares estimados como valor del maíz mientras se desarrolla la investigación judicial.

La causa investiga la desaparición de producción agrícola del establecimiento El Caburé y generó cuestionamientos políticos y judiciales por la participación de distintos funcionarios. En ese marco, continúan las actuaciones para determinar responsabilidades.

La ex jueza también recordó que un fiscal de la causa había señalado a Ricardo Bazla como un «delincuente solitario», mientras que una resolución de la Justicia civil habría considerado la participación de más personas en los hechos investigados.