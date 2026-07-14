El Gobierno busca cambiar el BCRA: las claves del proyecto que llegará al Congreso

Javier Milei presentó ante legisladores oficialistas la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central que enviará al Congreso. El proyecto busca limitar la emisión monetaria, prohibir el financiamiento al Tesoro y modificar la estructura de funcionamiento de la entidad.

El presidente Javier Milei presentó este lunes ante diputados y senadores de La Libertad Avanza los principales lineamientos del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), una iniciativa que el Gobierno enviará próximamente al Congreso. El encuentro se realizó en Casa Rosada, duró más de dos horas y estuvo centrado en los cambios que la administración libertaria busca implementar sobre el funcionamiento de la autoridad monetaria.

Durante la reunión, Milei expuso los detalles de la iniciativa ante legisladores oficialistas y explicó los fundamentos del proyecto, que apunta a modificar el rol del Banco Central y limitar sus herramientas de intervención sobre las cuentas públicas.

Uno de los principales objetivos planteados por el Ejecutivo es establecer que la única función del BCRA sea preservar el valor de la moneda. Según la propuesta, la entidad tendrá como mandato exclusivo mantener la estabilidad monetaria y dejará de tener otros objetivos secundarios incorporados en reformas anteriores.

Otro de los puntos centrales del proyecto es la prohibición del financiamiento del Tesoro Nacional mediante emisión monetaria. El Gobierno sostiene que esta práctica fue una de las causas estructurales de los procesos inflacionarios registrados durante las últimas décadas.

La iniciativa también contempla impedir la creación de Letras Intransferibles del Tesoro, un mecanismo utilizado por administraciones anteriores para realizar operaciones financieras entre el Gobierno y el Banco Central.

Además, el proyecto propone cambios en la gobernanza de la entidad monetaria. Entre las modificaciones previstas se incluye el fortalecimiento de la estabilidad de las autoridades del BCRA y mayores requisitos institucionales para remover al presidente y a los integrantes del directorio.

Otro eje de la reforma está relacionado con la distribución de utilidades del Banco Central. El Gobierno plantea limitar esa posibilidad y permitirla únicamente en situaciones excepcionales establecidas por ley, como escenarios de deflación.

La propuesta incorpora también un nuevo régimen de responsabilidades y sanciones para los funcionarios del Banco Central que utilicen la entidad para financiar el déficit fiscal del Tesoro, ya sea de forma directa o mediante mecanismos indirectos.

Durante la exposición, Milei cuestionó el esquema vigente y sostuvo que la reforma busca revertir modificaciones implementadas durante la gestión de Mercedes Marcó del Pont al frente del Banco Central. El Presidente afirmó que el actual funcionamiento de la entidad forma parte de un modelo que, según su visión, generó pérdida del poder adquisitivo de los argentinos durante décadas.

Del encuentro participaron, además de Milei, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el ministro de Economía, Luis Caputo; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández; la senadora Patricia Bullrich; y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

La iniciativa será enviada al Congreso en un contexto en el que el oficialismo busca avanzar con su agenda económica y sumar respaldo legislativo para sus principales reformas. La discusión parlamentaria será clave para definir el alcance final de los cambios propuestos sobre el Banco Central.