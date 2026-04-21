Encontraron muerto a un ex policía federal en su garaje y lo investigan como homicidio

Miguel Ángel Quiroga, ex policía federal de 66 años, fue hallado muerto en el garaje de su domicilio de Villa Mercedes el viernes; la autopsia confirmó que llevaba entre 48 y 72 horas fallecido y que recibió al menos dos puñaladas en el cuello.

El viernes por la mañana, el hermano de Miguel Ángel Quiroga llamó al 911 luego de no poder dar con él. Cuando los efectivos ingresaron a la vivienda ubicada en calle Rafael Cortez, entre Chile y Guayaquil, encontraron el cuerpo en el piso del garaje. Quiroga, de 66 años, era un policía federal retirado que vivía solo. Lo que comenzó como una muerte con signos sospechosos de violencia se confirmó este domingo como un homicidio.

El médico forense determinó dos datos clave: la víctima llevaba entre 48 y 72 horas fallecida al momento del hallazgo —lo que significa que murió el martes o el miércoles sin que nadie lo notara— y sufrió al menos dos puntazos en el cuello como causa de muerte. El tercer dato que orienta la investigación es el estado de la vivienda: no había signos de violencia en puertas ni ventanas, lo que descarta en principio un ingreso forzado y apunta a que el asesino era alguien conocido por la víctima.

La Fiscalía de Instrucción N°1, a cargo del fiscal Maximiliano Bazla y la fiscal adjunta Cecilia Framini, solicitó a la División Homicidios y la Policía Científica reconstruir las últimas horas de la vida de Quiroga, establecer el móvil y dar con el autor. Las pericias avanzan sobre el entorno inmediato del fallecido. Villa Mercedes suma así otro caso de alto impacto en lo que va del año, apenas semanas después del doble crimen por celos que sacudió a la ciudad en enero.