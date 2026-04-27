La deuda bancaria ya afecta a más de la mitad de los hogares: el dato que refleja el deterioro del poder adquisitivo

Seis de cada diez hogares argentinos tienen deudas, con un total que supera los $39 billones, según Focus Market. El dato más llamativo es el cambio de perfil: la deuda bancaria pasó del 41% al 55% de los hogares en tres años, desplazando al financiamiento informal.

Seis de cada diez hogares argentinos registran actualmente algún tipo de deuda, y el total acumulado supera los $39 billones, según un relevamiento de la consultora Focus Market elaborado sobre una muestra de 2.670 viviendas en combinación con datos de la Encuesta Permanente de Hogares y estadísticas del Banco Central. El informe revela además un cambio estructural en el perfil del endeudamiento familiar: la dependencia del crédito bancario creció de manera sostenida, mientras que el financiamiento informal perdió protagonismo.

De los $39 billones de deuda total estimada, $32,1 billones corresponden a deuda bancaria y $6,9 billones a deuda no bancaria. En la comparación histórica, el corrimiento es significativo. En 2023, solo el 41,3% de los hogares tenía deuda bancaria y el 82,6% algún tipo de deuda informal. Para 2025, esos porcentajes pasaron al 47,9% y al 61,6%, respectivamente. En lo que va de 2026, la deuda bancaria ya alcanza al 55,1% de los hogares, mientras que la no bancaria descendió al 59%, achicando la brecha entre ambos segmentos a menos de cuatro puntos porcentuales.

El informe interpreta este movimiento como un desplazamiento desde mecanismos informales de financiamiento hacia líneas bancarias y productos del sistema formal. El motor del fenómeno es el deterioro acumulado del poder adquisitivo y la pérdida de ingresos reales frente a la inflación de los últimos años, que empujaron a miles de familias a recurrir al crédito para sostener gastos corrientes que sus ingresos ya no alcanzan a cubrir. El crecimiento de la morosidad, también registrado en el estudio, es otra señal del estrés financiero que atraviesan los hogares.